Cinépolis reestrenará el documental This Is Us de One Direction en homenaje a Liam Payne

Cinépolis anunció que el documental This Is Us de One Direction regresará a sus salas de cine, como parte de un homenaje especial al legado de la icónica banda británica. La película, que muestra el ascenso meteórico del grupo desde su participación en X Factor hasta convertirse en una de las boy bands más importantes de la historia.

La decisión de reestrenar This Is Us llega a poco más de un mes del fallecimiento de Liam Payne, quien tristemente perdió la vida el 16 de octubre tras caer desde un balcón en un hotel en Argentina.

La noticia de su partida conmovió profundamente a los fans de One Direction, quienes, a través de redes sociales, pidieron insistentemente que el documental fuera proyectado nuevamente como una forma de rendir homenaje a su legado.

CINÉPOLIS REESTRENARÁ THIS IS US

El documental de One Direction podrá disfrutarse nuevamente en las pantallas de la cadena del 19 al 22 de diciembre.

A través de sus plataformas digitales, Cinépolis destacó que la película ofrecerá una experiencia única para revivir los mejores momentos de la banda, mostrar historias detrás de cámaras y disfrutar de las canciones que marcaron a toda una generación. Sin embargo, la cadena de cines no ha especificado si el reestreno estará disponible en todas sus sedes a nivel nacional.

"El próximo 19, 20, 21 y 22 de diciembre vuelve a nuestras salas el documental de One Direction #ThisIsUs, en un homenaje especial a su legado. Revive los mejores momentos de la banda, sus historias detrás de las cámaras y las canciones que hicieron soñar a toda una generación", informó Cinépolis en su comunicado.

Este reestreno se da luego del funeral de Liam Payne, que tuvo lugar el 20 de noviembre en una iglesia del siglo XII en la campiña inglesa, al noroeste de Londres. La ceremonia reunió, por primera vez desde la disolución oficial del grupo, a los miembros de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, quienes se unieron a amigos, familiares y fans para rendir homenaje a su querido compañero. La novia de Payne, Kate Cassidy, también estuvo presente en la emotiva despedida.

Para todos los directioners que siguen con cariño el legado de la banda, este reestreno será una oportunidad para revivir los recuerdos y momentos que One Direction dejó en sus corazones.