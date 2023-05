Christian Castro quiere casarse por cuarta vez

Christian Castro ha escandalizado a sus fans tras declarar que se quiere casar de nuevo, esta vez sería por cuarta ocasión, por ahora tiene 48 años y se encuentra viviendo en Argentina.

El hijo de Verónica Castro ha decidido vivir en ese país, ya que asegura que ahí ha encontrado la paz que necesita, pero ahora quiere encontrar el amor y la pareja con quien compartir su vida, para no sentirse en soledad.

La decisión de cambiar de residencia fue para alejarse de los reflectores con los que vivía en México, ya que era común que se viera envuelto en temas polémicos, ahora hasta dice desconocer todo lo que sucede en su país natal, pero así se siente tranquilo.

Tiempo atrás la vida amorosa del cantante estuvo en el ojo del huracán, por sus matrimonios que siempre terminaban en situaciones difíciles, primero lo fue con Gabriela Bo, con quien duró solo un año de casado y fue acusado de haberla golpeado.

Después vino Valeria Liberman, quien fue la que se convirtió en la madre de sus dos primeros hijos, la boda se realizó en 2004, pero sólo duró cinco años, después la relación terminó en escandalosos términos que hasta la fecha los ahora jóvenes no tienen comunicación con su padre.

En 2017 Christian Castro se dio otra oportunidad amorosa con Carol Victoria Urban, con quien también protagonizó nupcias, relación que sólo duró un año y sin tener hijos, optaron por el divorcio, antes de éste matrimonio, el cantante tuvo un romance con la colombiana Paola Eraso, con quien procreó a su hija Rafaela.

Además de sus fallidas relaciones amorosas, el artista ha estado envuelto en temas polémicos como apariciones en los escenarios luciendo imagen excéntrica, con looks muy llamativos y también acusaciones de una modelo sobre la propuesta de un encuentro íntimo.

"Estoy teniendo una vida muy tranquila, me gusta la tranquilidad del sur, tristemente estoy sin pareja, desde hace tiempo y me gustaría muchísimo volverme a casar, ya no quisiera estar solo", dijo el hijo de Verónica Castro.