Caso Octavio Ocaña: esta fue la causa de su muerte

La versión de la Fiscalía del Estado de México dictaminó que Ocaña se disparó en la cabeza mientras conducía su camioneta, y que el arma era de su propiedad, dictamen que no los convence del todo.

Desde que ocurrió la tragedia, los familiares del actor han manifestado que solo buscan la verdad ya que están seguros que las cosas no sucedieron como se cree.

El peritaje realizado por el criminalista Mauricio Reséndiz revela que el actor de "Vecinos" no accionó el arma y por lo mismo, no se disparó. "No existen indicios de huellas en el arma calibre .380 sin número de identificación, que determine el uso, tenencia y manipulación por parte del occiso", dice el reporte.

El análisis revela que Octavio Ocaña fue bajado de su automóvil y sometido boca abajo sobre el pavimento, con la cabeza hacia el lado derecho, y una persona le disparó a una corta distancia con un arma con un calibre superior al .380.

"Tampoco existe sobre el dorso y las palmas de las manos del hoy occiso Octavio Augusto Pérez Ocaña los residuos químicos que forzosamente deberían producirse al momento de accionar el arma de fuego por lo que, al no existir la producción y correspondencia de estos indicios ya mencionados, se puede determinar de forma objetiva que la mecánica de hechos aportada por el perito Juan Carlos Piña Pascual no tiene sustento científico", se lee en el documento del peritaje.

Los nuevos análisis periciales determinaron que Ocaña no se suicidó y establece que fue "ejecutado" y después lo subieron de nuevo a su automóvil.