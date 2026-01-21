  • 24° C
Farándula

Carín León se contagia de dengue: estos son los conciertos que pospone

A través de un comunicado en redes sociales, su equipo informó que el artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento

Ene. 21, 2026
El cantante de regional mexicano Carín León encendió las alertas entre sus seguidores luego de que se confirmara que fue diagnosticado con dengue, situación que lo obligó a posponer dos presentaciones programadas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, su equipo informó que el artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento correspondiente para lograr una pronta recuperación.

ESTOS SON LOS CONCIERTOS QUE POSPONE

De acuerdo con la información oficial, por recomendación médica priorizando la salud del intérprete sonorense, Carín León pospondrá las presentaciones en el Palenque de la Feria de León previstas para los días 22 y 23 de enero.

Carín León, de 36 años, se encuentra en proceso de recuperación, aunque por el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución.

El management del cantante precisó que las nuevas fechas ya fueron confirmadas. El concierto originalmente programado para el 22 de enero se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, mientras que la presentación del 23 de enero fue reprogramada para el viernes 6 de febrero, ambos en el mismo recinto.

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los fans fue la validez de los boletos. Sin embargo, el equipo de Carín León aclaró que no será necesario realizar ningún cambio ni adquirir nuevas entradas, ya que los boletos comprados previamente seguirán siendo válidos para las fechas correspondientes.

“Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos de acuerdo a las fechas indicadas”, se lee en el comunicado oficial.

En el mismo mensaje, se agradeció la comprensión del público ante esta situación inesperada y se reiteró que la decisión fue tomada “priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show”, con el objetivo de que Carín León pueda regresar a los escenarios en óptimas condiciones.

El anuncio se dio apenas un día después de que el cantante compartiera el calendario con todas las fechas confirmadas de su gira por México en 2026, titulada “Carín León, de Sonora para el mundo”, cartel que aún no incluía las nuevas fechas tras el contagio de dengue.

Hasta el momento, no se han emitido más actualizaciones sobre el estado de salud del intérprete de temas como “Tú” y “Según quién”, más allá de que se encuentra atendiendo las indicaciones médicas. Sus seguidores, mientras tanto, han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

