Karol G y Feid confirman su ruptura tras tres años de relación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La relación entre Karol G y Feid, que comenzó en 2021 tras su exitosa colaboración en el tema Friki, llega a su fin después de tres años de romance.

Según revela TMZ, la separación ocurrió hace algunos meses, y aunque fue un tema tratado con discreción, ambas partes han mantenido una excelente relación sin recriminaciones.

A pesar de los rumores que comenzaron a surgir en 2021, fue solo en 2023 que Karol G confirmó públicamente su relación con Feid, compartiendo momentos de su vida juntos a través de redes sociales y entrevistas.

De hecho, la cantante colombiana destacó en varias ocasiones lo positiva que había sido esta etapa en su vida personal y profesional.

SIN RENCORES

En 2025, Karol G habló sobre la dificultad de mantener una relación en medio de sus ajetreadas carreras, pero también destacó que la comprensión mutua y el hecho de que ambos compartieran la misma profesión hicieron que su relación fuera más saludable y llevadera.

Aunque la noticia de la ruptura ha tomado por sorpresa a muchos, los exnovios han dejado claro que no hay rencores y siguen manteniendo una amistad cordial.

Sin duda, este nuevo capítulo en sus vidas marca el fin de una de las relaciones más comentadas en el mundo de la música, pero con un final pacífico y maduro.