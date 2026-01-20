Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para actuar en los Premios Grammy 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La cuenta regresiva rumbo a los Premios Grammy 2026 ya comenzó y la Academia de la Grabación ha revelado el primer nombre que formará parte del espectáculo musical más importante de la industria: Sabrina Carpenter.

La cantante estadounidense es la primera artista confirmada para presentarse en la 68ª edición de los Grammy, ceremonia que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero y que se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

SABRINA CARPENTER ES LA PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA

La intérprete, quien atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, regresará al escenario de los Grammy por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las figuras centrales del pop actual.

En 2025, Carpenter no solo deslumbró con un popurrí de "Espresso" y "Please Please Please", sino que además se llevó a casa dos estatuillas, entre ellas el Grammy a mejor álbum pop vocal por Short n´ Sweet y mejor interpretación pop solista por "Espresso".

Para la edición 2026, la cantante llega aún más fortalecida. Está nominada en seis categorías, incluyendo algunas de las más relevantes de la noche: álbum del año y mejor álbum pop vocal por Man´s Best Friend, así como grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical, todas por su éxito "Manchild".

Este tema debutó en el número uno del Billboard Hot 100 en junio, marcando un hito en su carrera al convertirse en su primer sencillo en arrancar directamente en la cima de la lista.

PREMIOS GRAMMY 2026

La gala de los Premios Grammy 2026 será conducida nuevamente por Trevor Noah, quien hará historia al presentar el evento por sexto año consecutivo, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo desde que Andy Williams condujo las transmisiones entre 1971 y 1977. La ceremonia se transmitirá en vivo por CBS Television Network a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT) y estará disponible en vivo y bajo demanda a través de Paramount+.

En cuanto a las nominaciones, el rapero Kendrick Lamar lidera la contienda con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. Por su parte, la estrella puertorriqueña Bad Bunny buscará llevarse hasta seis estatuillas, reafirmando la fuerte presencia latina en esta edición.

La producción de los Grammy 2026 estará a cargo de Fulwell Entertainment para la Academia de la Grabación, con Ben Winston, Raj Kapoor, Jesse Collins y el propio Trevor Noah como productores ejecutivos.

La Academia adelantó que más actuaciones serán anunciadas en los próximos días, lo que incrementa la expectativa rumbo a una de las noches más esperadas de la música a nivel mundial.