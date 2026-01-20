  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para actuar en los Premios Grammy 2026

La cantante es la primera artista confirmada para presentarse en la 68ª edición de los Grammy, ceremonia que se llevará a cabo el 1 de febrero

Ene. 20, 2026
Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para actuar en los Premios Grammy 2026

La cuenta regresiva rumbo a los Premios Grammy 2026 ya comenzó y la Academia de la Grabación ha revelado el primer nombre que formará parte del espectáculo musical más importante de la industria: Sabrina Carpenter.

La cantante estadounidense es la primera artista confirmada para presentarse en la 68ª edición de los Grammy, ceremonia que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero y que se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

SABRINA CARPENTER ES LA PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA

La intérprete, quien atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, regresará al escenario de los Grammy por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las figuras centrales del pop actual.

En 2025, Carpenter no solo deslumbró con un popurrí de "Espresso" y "Please Please Please", sino que además se llevó a casa dos estatuillas, entre ellas el Grammy a mejor álbum pop vocal por Short n´ Sweet y mejor interpretación pop solista por "Espresso".

Para la edición 2026, la cantante llega aún más fortalecida. Está nominada en seis categorías, incluyendo algunas de las más relevantes de la noche: álbum del año y mejor álbum pop vocal por Man´s Best Friend, así como grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical, todas por su éxito "Manchild".

Este tema debutó en el número uno del Billboard Hot 100 en junio, marcando un hito en su carrera al convertirse en su primer sencillo en arrancar directamente en la cima de la lista.

PREMIOS GRAMMY 2026

La gala de los Premios Grammy 2026 será conducida nuevamente por Trevor Noah, quien hará historia al presentar el evento por sexto año consecutivo, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo desde que Andy Williams condujo las transmisiones entre 1971 y 1977. La ceremonia se transmitirá en vivo por CBS Television Network a partir de las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT) y estará disponible en vivo y bajo demanda a través de Paramount+.

En cuanto a las nominaciones, el rapero Kendrick Lamar lidera la contienda con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. Por su parte, la estrella puertorriqueña Bad Bunny buscará llevarse hasta seis estatuillas, reafirmando la fuerte presencia latina en esta edición.

La producción de los Grammy 2026 estará a cargo de Fulwell Entertainment para la Academia de la Grabación, con Ben Winston, Raj Kapoor, Jesse Collins y el propio Trevor Noah como productores ejecutivos.

La Academia adelantó que más actuaciones serán anunciadas en los próximos días, lo que incrementa la expectativa rumbo a una de las noches más esperadas de la música a nivel mundial.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
El nombre de Liam Payne "viaja" a la Luna gracias a una fan y a una misión simbólica de la NASA
Farándula

El nombre de Liam Payne "viaja" a la Luna gracias a una fan y a una misión simbólica de la NASA

Enero 20, 2026

Una fan envió el nombre de Liam Payne para que viaje con la NASA este 6 de febrero en su expedición de Orión rumbo a la Luna

Premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados?
Farándula

Premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados?

Enero 20, 2026

Como cada año, el anuncio genera expectativas sobre qué películas, actores y realizadores competirán por la estatuilla dorada en la 98ª edición

Adal Ramones volverá como conductor a La Granja VIP 2: esta es la fecha de estreno
Farándula

Adal Ramones volverá como conductor a La Granja VIP 2: esta es la fecha de estreno

Enero 19, 2026

Pese a las críticas por su desempeño TV Azteca volverá a apostar por el presentador para la siguiente temporada del reality