Adal Ramones volverá como conductor a La Granja VIP 2: esta es la fecha de estreno

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A pesar de las críticas que recibió por su desempeño en la primera temporada, Adal Ramones confirmó que continuará como conductor de La Granja VIP 2, el reality rural de TV Azteca que regresará a la pantalla en octubre de 2026.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el presentador mexicano se mostró satisfecho por mantenerse al frente del proyecto y aseguró que su participación en la primera entrega fue una experiencia de aprendizaje.

Ramones reconoció que nunca antes había conducido un reality de encierro ni se había enfrentado a un formato tan exigente, con cámaras permanentes y dinámicas que ponen a prueba a las celebridades en situaciones reales.

¿QUÉ HACE ATRACTIVO A ESTE REALITY?

La Granja VIP se caracteriza por obligar a los participantes a dejar atrás las comodidades de la vida urbana para adaptarse a un entorno rural, donde deben cumplir tareas diarias como el cuidado de animales, la siembra y el mantenimiento del lugar. Esta convivencia forzada, bajo vigilancia constante, suele generar tensión, retos físicos y conflictos entre los concursantes.

Adal Ramones confesó que incluso él tenía poca experiencia como espectador de este tipo de programas.

"Nunca había visto un reality de encierro, así que para mí fue algo completamente nuevo y muy divertido", comentó. Sobre la reacción del público, el conductor defendió el resultado del programa: "El 99% de las críticas fueron buenas, ¿cómo quejarnos de un éxito tan rotundo?".

CONDUCCIÓN POLÉMICA EN LA PRIMERA TEMPORADA

Pero su conducción no estuvo exenta de polémica. Durante la primera temporada, emitida en 2025, uno de los momentos más comentados ocurrió en la primera asamblea de nominación, cuando Ramones se confundió al explicar la dinámica del llamado "Huevo dorado".

El error generó confusión entre los participantes y desató una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde algunos usuarios incluso sugirieron que otro conductor, como "El Capi" Pérez, habría sido una mejor opción.

Pese a las críticas, TV Azteca apostó nuevamente por Adal Ramones para liderar la segunda temporada de La Granja VIP, que promete más retos, conflictos y momentos intensos mientras las celebridades compiten por el premio final en un entorno totalmente ajeno a su vida cotidiana.