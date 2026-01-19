  • 24° C
Farándula

Tras un periodo complicado en su vida personal y profesional, el actor agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró su postura sobre su regreso

Ene. 19, 2026
Alfonso Obregón habla sobre sus condiciones para regresar a interpretar a Shrek en la nueva cinta del ogro

Alfonso Obregón, reconocido actor de doblaje mexicano, se pronunció recientemente sobre las condiciones que considera necesarias para regresar a dar voz a Shrek en la esperada película Shrek 5. Tras un periodo complicado en su vida personal y profesional, Obregón agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró su postura sobre su posible regreso al icónico personaje.

AGRADECIMIENTO A LOS SEGUIDORES

En un video compartido en redes sociales, Obregón comenzó expresando su gratitud hacia todos quienes han mostrado solidaridad y cariño hacia él durante los últimos años. Recordemos que el actor enfrentó una denuncia por acoso sexual que resultó ser falsa, así como un periodo de tiempo en prisión que generó dudas sobre su continuidad en proyectos futuros.

CONDICIONES PARA VOLVER A SER SHREK

Obregón dejó en claro que su participación en Shrek 5 dependerá de un acuerdo previo con la empresa encargada de la película. Según sus declaraciones, quiere asegurarse de recibir el crédito correspondiente por su trabajo, participar en la dirección de la película y definir claramente los términos económicos antes de aceptar el proyecto. "Si la empresa no me habla y no nos sentamos a arreglar esto, no la voy a hacer", comentó el actor, enfatizando que su decisión no está motivada por conflictos personales sino por profesionalismo.

EL REGRESO DEL OGRO ICÓNICO

El actor enfatizó que su postura es firme, pero agradeció nuevamente el respaldo de sus seguidores: "Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por todo. Bendito sea", concluyó. Su mensaje despeja dudas sobre su regreso, dejando en manos de los responsables de la película los pasos a seguir para asegurar su participación.

Brayam Chávez


