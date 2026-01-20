Premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La cuenta regresiva rumbo a la noche más importante del cine ya comenzó. Esta semana, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026, un momento clave para la industria cinematográfica y para millones de cinéfilos que siguen de cerca la temporada de premios.

Como cada año, el anuncio genera expectativas sobre qué películas, actores y realizadores competirán por la estatuilla dorada en la 98ª edición de los Academy Awards.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ANUNCIAN LOS NOMINADOS AL OSCAR 2026?

El anuncio oficial de las nominaciones se llevará a cabo este jueves 22 de enero de 2026.

Hora en México: 7:30 de la mañana (tiempo del centro)

Hora en Estados Unidos: 5:30 a.m. (PT) 8:30 a.m. (ET)



La transmisión se realizará desde el Samuel Goldwyn Theater, sede tradicional para este evento.

El anuncio podrá seguirse a través de diversas plataformas, tanto en televisión como en medios digitales:

YouTube, en el canal oficial Oscars ( transmisión en inglés)

en inglés) Televisión abierta, por Azteca 7

Sitio web oficial: Oscars.org

Redes sociales, mediante transmisiones en vivo en las cuentas de TikTok, Instagram y Facebook de @TheAcademy

Plataforma de streaming: Disney+

PRESENTADORES

En esta edición, los encargados de revelar los nombres de los nominados serán:

Danielle Brooks , actriz nominada al Oscar el año pasado por su participación en El Color Púrpura.

, actriz nominada al Oscar el año pasado por su participación en El Color Púrpura. Lewis Pullman, actor conocido por sus papeles en producciones como Top Gun: Maverick y Thunderbolts.

Además, el evento contará con un intérprete de Lengua de Señas Americana (ASL), como parte de las acciones de inclusión impulsadas por la Academia.

¿CUÁNDO SON LOS PREMIOS OSCAR 2026?

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

En esta 98ª edición se entregarán estatuillas en 24 categorías, a partir de las 7:00 de la noche, hora local. Como ya es tradición, la categoría de Mejor Película contará con 10 filmes nominados, mientras que el resto mantendrá el formato de cinco candidatos.

El anfitrión de la gala será nuevamente el comediante Conan O´Brien, quien repite como conductor tras haber encabezado la ceremonia en 2025.

Con todo listo para el anuncio de nominaciones, la temporada fuerte del cine arranca oficialmente este jueves. La expectativa crece y, en cuestión de minutos, se sabrá quiénes competirán por el máximo reconocimiento de la pantalla grande.