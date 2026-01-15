Cinépolis lanza promoción de Temporada de Premios 2026 con 2x1 en boletos: ¿Cómo funciona?

Con la llegada de la temporada más esperada por los amantes del cine, Cinépolis anunció oficialmente el arranque de la onceava edición de su ya tradicional "Temporada de Premios", una campaña anual que se ha consolidado como una de las más atractivas para el público en México.

En el marco de la cuenta regresiva rumbo a la ceremonia de los Premios Oscar 2026, la cadena cinematográfica ofrecerá promociones especiales que incluyen 2x1 en entradas, así como precios preferenciales en alimentos y bebidas, con el objetivo de acercar al público a las películas más reconocidas del año.

TEMPORADA DE PREMIOS 2026 CON 2X1 EN BOLETOS EN CINÉPOLIS

A través de las cuentas oficiales de Cinépolis detalló que esta promoción se realiza cada año como parte del ambiente previo a la gala de la Academia, cuya edición 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. De esta manera, los cinéfilos podrán disfrutar de las cintas nominadas y otras producciones destacadas con beneficios económicos durante varias semanas.

La Temporada de Premios de Cinépolis inició el pasado 8 de enero y estará vigente hasta el 18 de marzo de 2026. Sin embargo, la empresa aclaró que el beneficio del 2x1 en boletos tiene ciertas condiciones: únicamente aplica en salas tradicionales, en funciones programadas antes de las 17:00 horas, y no puede combinarse con otras promociones, cupones o descuentos. Además, la oferta no es válida en días festivos ni de descanso obligatorio.

¿CÓMO APLICAR LA PROMOCIÓN 2X1 DE CINÉPOLIS EN LA TEMPORADA DE PREMIOS?

Para hacer válida la promoción, los clientes deben comprar dos boletos para la misma función y horario. La adquisición puede realizarse de forma presencial en las taquillas de los complejos participantes o en línea, ya sea a través del sitio web oficial de Cinépolis o mediante su aplicación móvil. En el caso de las compras digitales, se aplicará un cargo por servicio de 6 pesos por cada boleto.

Además del beneficio en entradas, Cinépolis informó que durante esta temporada especial, las personas que realicen compras tanto en taquilla como en el área de dulcería recibirán un cupón aleatorio, el cual podrá canjearse posteriormente por alimentos, bebidas o boletos a precio especial, lo que incrementa las oportunidades de ahorro para los asistentes.

Con esta iniciativa, Cinépolis busca no solo celebrar lo mejor del cine internacional rumbo a los Oscar 2026, sino también incentivar la asistencia a las salas y reforzar la experiencia cinematográfica con promociones que ya se han convertido en una tradición para miles de espectadores en todo el país.