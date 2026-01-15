Soriana acerca la cultura coreana a México con nuevos productos y bebidas de BTS

El K-pop y la gastronomía asiática ya no solo se consumen a través de pantallas o restaurantes especializados, ahora también se encuentran entre los anaqueles del supermercado. Soriana llamó la atención de sus clientes al habilitar una sección dedicada a productos coreanos.

Esta es una propuesta que refleja cómo la llamada ola coreana continúa ganando terreno en México y transformando los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

SORIANA ACERCA LA CULTURA COREANA A MÉXICO CON NUEVOS PRODUCTOS

A través de TikTok, la usuaria @teffxcr compartió su visita a una tienda Soriana, donde mostró la variedad de artículos disponibles en esta nueva sección.

El video rápidamente llamó la atención por incluir desde snacks tradicionales coreanos hasta bebidas de café de BTS, la famosa banda de K-pop, disponibles en versiones sin azúcar. La publicación generó comentarios de usuarios interesados en probar estos productos y en acudir a las tiendas para conocer la oferta.

Esta iniciativa permite que los consumidores mexicanos se acerquen a sabores y experiencias que, hasta hace poco, solo podían encontrarse mediante importaciones o en tiendas especializadas. En particular, las bebidas de BTS, ya populares en otros países, llegan ahora al mercado nacional como una opción atractiva tanto para los fanáticos del grupo como para quienes buscan alternativas diferentes y más saludables dentro del segmento de bebidas listas para tomar.

Pero la propuesta de Soriana no se limita a un solo producto. La sección coreana incluye fideos instantáneos, galletas, botanas y salsas típicas, creando una experiencia de compra distinta que invita a explorar otra cultura desde casa. Esta estrategia responde a la tendencia global conocida como "hallyu" o la ola coreana, fenómeno que ha impactado de forma significativa en la música, la moda y la comida a nivel internacional.

Más allá del aspecto comercial, la incorporación de productos internacionales permite a los supermercados conectar emocionalmente con sus clientes. Al ofrecer artículos vinculados a íconos culturales como BTS, las tiendas no solo venden alimentos y bebidas, sino también experiencias asociadas a gustos, identidad y entretenimiento.

Con esta apuesta, Soriana se suma a una tendencia que ya se observa en otras cadenas como Chedraui y Walmart, donde los consumidores han comenzado a encontrar productos innovadores y de distintas partes del mundo.