  Jueves, 15 De Enero Del 2026
Santoral de hoy, 15 de enero: Santa Raquel, símbolo de protección, maternidad y fe

Descubre su historia y por qué está asociada con la familia, la maternidad, la protección durante el parto y la esperanza en la adversidad

Ene. 15, 2026
Cada día del calendario litúrgico está marcado por la memoria de figuras que dejaron huella por su fe, ejemplo moral y servicio a los demás. Este jueves 15 de enero, el santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa Raquel, junto con otros santos y beatos.

SANTA RAQUEL: SU ORIGEN Y LEGADO

El nombre Raquel tiene raíces hebreas, derivado de "rajel", que se traduce como "oveja" o "cordero". Algunas interpretaciones religiosas le atribuyen también el significado de una persona con capacidad para guiar y gobernar con sabiduría.

De acuerdo con los relatos bíblicos, Raquel fue hija de Labán y esposa del patriarca Jacob. Su historia está marcada por la paciencia y la perseverancia, ya que Jacob trabajó catorce años para poder unirse a ella, luego de haber sido engañado inicialmente y obligado a casarse primero con Lía, hermana de Raquel.

Aunque durante mucho tiempo se creyó incapaz de concebir, Raquel dio a luz a José, uno de los personajes más relevantes del Antiguo Testamento. Más adelante, perdió la vida tras dar a luz a Benjamín, el hijo menor de Jacob, durante un viaje, hecho que marcó profundamente la narrativa bíblica.

SANTOS Y BEATOS QUE SE CONMEMORAN EL 15 DE ENERO

Además de Santa Raquel, el calendario católico recuerda este día a diversas figuras religiosas de distintas épocas, entre ellas:

Beato Luis Variara, Santa Tarsicia, Santa Secundina, Beato Romedio, San Probo, Beato Nicolás Gross, San Malardo, San Ableberto, Beato Jacobo limosnero, Santa Ita, San Francisco Fernández de Capillas, San Bonito, San Arsenio eremita, Beato Pedro de Castelnau, San Arnoldo Janssen y el Beato Ángel eremita.

Cada uno de ellos fue reconocido por su testimonio de fe, su entrega espiritual o su martirio, razones que los llevaron a formar parte del santoral oficial.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


