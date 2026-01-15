  • 24° C
¿Es amor o enamoramiento? Las cuatro etapas por las que pasa toda pareja

El amor es un proceso biológico y emocional que va más allá del enamoramiento y tiene efectos positivos en la salud

El amor no es solo un sentimiento romántico, sino un fenómeno con efectos reales en la salud física y emocional. Estudios científicos han demostrado que estar enamorados puede reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el bienestar general.

La neurobióloga y antropóloga Helen Fisher, quien ha dedicado más de 30 años a estudiar este tema, explica que el amor se origina en tres circuitos cerebrales: la atracción sexual, el amor romántico y el apego.

¿ES AMOR O ENAMORAMIENTO?

De acuerdo con la especialista, factores biológicos como los niveles de dopamina, testosterona y estrógenos influyen en la elección de pareja y en la forma en que se experimenta el vínculo.

Más allá de la química cerebral, el amor también tiene beneficios físicos. Las personas enamoradas suelen enfermarse menos, presentan menor riesgo de padecimientos cardíacos y pueden retrasar el envejecimiento, gracias a la liberación de hormonas asociadas al bienestar.

LAS CUATRO ETAPAS DEL AMOR

Según diversos especialistas, las relaciones de pareja suelen atravesar cuatro etapas, que no siempre son lineales y pueden aparecer en distintos momentos.

ENAMORAMIENTO

Es la fase más intensa. Todo parece perfecto y el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, oxitocina y serotonina, lo que provoca sensaciones de euforia, felicidad y fuerte atracción.

COMPROMISO

La pasión inicial comienza a disminuir y la relación se vuelve más racional. Aumenta la conexión emocional, se reconocen virtudes y defectos, y la pareja decide si desea seguir adelante pese a las diferencias.

DESILUSIÓN

Es una etapa crítica en la que surgen dudas e inseguridades. Muchas relaciones terminan aquí, aunque aquellas que logran superarla pueden fortalecer su vínculo y avanzar hacia una relación más estable.

TRANSFORMACIÓN

También conocida como "amor real", se caracteriza por la aceptación, la confianza y la tranquilidad. La pareja busca proyectos en común y comparte intereses, construyendo una relación sólida y duradera.

OTRAS TEORÍAS SOBRE EL AMOR

El psicólogo Robert Sternberg propuso la teoría triangular del amor, que sostiene que toda relación se compone de intimidad, pasión y compromiso. La combinación de estos elementos da lugar a distintos tipos de amor, como el romántico, el compañero o el consumado.

El amor es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo. Mantener expectativas realistas, fortalecer la comunicación y cultivar la intimidad son claves para que una relación se mantenga viva y saludable.

