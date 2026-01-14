La Sábana Santa de Turín ahora se puede "visitar" desde el móvil: así es la experiencia digital

La Sábana Santa de Turín, uno de los objetos religiosos más estudiados y venerados del cristianismo, ya puede conocerse en profundidad sin necesidad de viajar a Italia.

Gracias a una innovadora experiencia digital, cualquier persona puede descubrir sus detalles más significativos directamente desde el teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico.

El Papa León XIV fue el primero en conocer esta nueva forma de acercarse a la Síndone durante una audiencia celebrada en el Palacio Apostólico. En ese encuentro, el Cardenal Roberto Repole, Arzobispo de Turín, presentó al Pontífice el proyecto Avvolti, una iniciativa impulsada por la pastoral de la diócesis italiana.

¿DÓNDE VER LA SÁBANA SANTA VIRTUAL?

La plataforma digital, disponible a través del sitio web del proyecto Avvolti y también en www.sindone.org permite realizar un recorrido interactivo por la Sábana Santa, custodiada en la Catedral de San Juan Bautista de Turín.

El usuario puede ampliar y observar con detalle elementos clave como el rostro del hombre impreso en la tela, la corona de espinas, las huellas de la flagelación y los signos de la crucifixión, todos ellos coherentes con los relatos evangélicos de la Pasión de Cristo.

La experiencia ofrece una lectura guiada y accesible en cuatro idiomas (italiano, español, inglés y francés) y también incluye enlaces directos a los pasajes del Evangelio que describen los momentos de la Pasión.

SE BUSCA PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL OBJETO

Según explican los responsables del proyecto, el objetivo es acercar la imagen de la Sábana Santa al gran público, manteniendo el rigor científico tanto en los textos como en las imágenes, sin limitarse a un enfoque exclusivamente académico.

El proyecto Avvolti fue lanzado con motivo del Jubileo 2025 y forma parte de un programa más amplio de iniciativas pastorales y culturales promovidas por la Arquidiócesis de Turín.

Se anunció que en los próximos meses se anunciarán nuevas propuestas de cara al Jubileo de 2033, con el fin de seguir profundizando en el conocimiento y la divulgación de la Sábana Santa a través de herramientas digitales innovadoras.