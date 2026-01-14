  • 24° C
Viral

"De mi te vas a acordar": doctora y enfermera pelean en hospital del IMSS

La grabación que se ha hecho viral muestra agresión verbal y física entre los trabajadores de la salud en medio de una zona llena de pacientes

Ene. 14, 2026
Hasta el momento el IMSS no se ha pronunciado sobre la situación.
En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra una fuerte pelea verbal que incluye un manotazo entre una doctora y un enfermero del Hospital General 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

El altercado, presuntamente ocurrido en el área de terapia intensiva, fue grabado por el familiar de un paciente y ha generado distintos comentarios por la violencia mostrada dentro de una unidad médica.

"DE MI TE VAS A ACORDAR"

En las imágenes se observa como ambos trabajadores de la salud salen de una habitación con pacientes y se dirigen a la estación de enfermería, donde inicia una discusión que rápidamente escala.

El video muestra un intercambio de insultos y amenazas entre la doctora y el enfermero, ambos adscritos al área de terapia intensiva. Durante la confrontación, la médica lanza la frase: "De mí te vas a acordar", mientras que el enfermero responde que puede enfrentar a cualquiera que le pongan enfrente.

La doctora exige "respeto" y advierte que, si su compañero no se calma, le dará un golpe, a lo que él responde, "Pégame, pégame".

Instantes después, la doctora lanza un manotazo contra el enfermero. Aunque él intenta reaccionar, otro integrante del personal interviene para evitar que la agresión continúe. A pesar de ello, los insultos siguen. El enfermero asegura contar con un "escrito" en su contra y le recuerda a la doctora que ambos son trabajadores del IMSS.

IMSS NO SE HA PRONUNCIADO

Al final de la grabación, la doctora señala que su labor es "por y para los pacientes" y no para confrontarse con otros compañeros. Otro miembro del personal pide detener la discusión para evitar que el conflicto escale.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente. El caso ha puesto nuevamente en el foco la presión y el ambiente en el que trabaja el personal del sector salud en hospitales públicos.

César Leyva
César Leyva
