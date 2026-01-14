Gatito requiere intravenosa luego de aparearse con 5 hembras

La situación generó miles de reacciones en internet, mezclando humor, incredulidad y también cuestionamientos sobre la responsabilidad de los centros de cuidado animal.

Todo ocurrió cuando Xiaopi fue dejado en un hotel para mascotas mientras su dueño, el señor Zhao, se ausentaba. Durante la noche, el gato fue dejado en libertad dentro de las instalaciones, lo que le permitió deambular sin supervisión.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron cómo, entre las 10:40 de la noche y las 5:00 de la mañana, el felino se apareó con al menos cinco gatas. De acuerdo con su dueño, esas fueron solo las escenas que alcanzó a ver en las grabaciones.

EL DUEÑO REACCIONÓ TRAS VER LAS CÁMARAS

Al revisar los videos, el señor Zhao regresó de inmediato por su mascota. Aunque no culpó a Xiaopi, ya que no está castrado y había muchas gatas en el lugar, sí expresó su enojo contra el personal del hotel.

En redes sociales, Zhao reclamó que los empleados no alimentaron adecuadamente a su gato durante el día y permitieron que todos los animales caminaran libremente por el hotel durante la noche, para luego retirarse del lugar sin dejar supervisión.

CONFLICTO CON EL HOTEL PARA MASCOTAS

Según relató el dueño, el personal del hotel intentó responsabilizarlo por lo ocurrido, argumentando que algunos dueños habían llevado a sus gatas precisamente para evitar embarazos no deseados.

Zhao se mostró indignado por esta postura, especialmente al ver que su gato estaba exhausto y necesitaba un goteo intravenoso para recuperarse tras el esfuerzo físico.

DISCULPAS Y COMPENSACIÓN

Horas después del incidente, el hotel para mascotas ofreció una disculpa formal. También se comprometió a cubrir los gastos médicos de Xiaopi y a compensar a los dueños de las gatas que pudieran haber quedado embarazadas.

De acuerdo con el señor Zhao, el gato ya se recuperó, ha recuperado su energía y actualmente se encuentra en condición estable.

UNA HISTORIA VIRAL CON UNA LECCIÓN DETRÁS

El caso de Xiaopi no solo ha causado risas en redes sociales, también ha puesto sobre la mesa la importancia de la supervisión, la esterilización y la responsabilidad de los hoteles para mascotas.

Entre anécdota, polémica y humor, la historia deja claro que incluso una noche sin control puede terminar en consecuencias inesperadas, tanto para los animales como para sus dueños.