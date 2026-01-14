Rituales de Luna Nueva en enero: Cómo manifestar abundancia para este 2026

La Luna Nueva de enero marca el arranque de un nuevo ciclo lunar y representa una etapa asociada con la renovación, los comienzos y la posibilidad de establecer nuevas metas. Para muchas personas, este momento se convierte en una oportunidad simbólica para enfocar intenciones relacionadas con proyectos personales, estabilidad económica y bienestar.

Una de las ventajas de estos rituales es su sencillez, ya que suelen realizarse con ingredientes naturales y accesibles, muchos de los cuales se encuentran en casa. Esto permite que cualquier persona pueda llevarlos a cabo sin complicaciones ni gastos elevados.

La primera Luna Nueva del año, es considerada un momento propicio para reflexionar, cerrar ciclos y sembrar intenciones que acompañen el inicio del Año Nuevo. La práctica de rituales durante esta fase lunar busca reforzar el enfoque personal y la claridad de objetivos.

RITUAL DE ABUNDANCIA CON CANELA

Este ritual está enfocado en atraer estabilidad económica y prosperidad. Para realizarlo se necesita una vela verde, una hoja de papel, un bolígrafo y canela en polvo. En el papel se deben escribir deseos relacionados con el dinero o el trabajo en afirmaciones positivas, como si ya se hubieran cumplido. Después, se enciende la vela, se leen las intenciones en voz alta y se espolvorea un poco de canela sobre el papel. Finalmente, se dobla y se guarda en la cartera o bolso durante el resto del mes.

RITUAL CON SAL Y LAUREL PARA NUEVOS COMIENZOS

Este segundo ritual está orientado a abrir caminos y facilitar nuevos inicios. Se requiere un vaso con agua, sal gruesa y hojas de laurel. El procedimiento consiste en colocar el agua en un recipiente, agregar la sal y las hojas mientras se mantiene la concentración en aquello que se desea comenzar. El vaso debe dejarse cerca de una ventana durante la noche de Luna Nueva y, al día siguiente, el agua se desecha por el desagüe como símbolo de agradecimiento.

Ambos rituales pueden realizarse en un ambiente tranquilo y preferentemente por la noche, durante la fase exacta de la Luna Nueva. Además, especialistas en prácticas simbólicas recomiendan acompañarlos con acciones concretas en la vida diaria, como organizar las finanzas, planear metas o iniciar proyectos pendientes, para reforzar las intenciones con hechos reales.

La Luna Nueva de enero es vista como una guía simbólica para arrancar el año con mayor enfoque y propósito. Más allá del ritual, la clave está en la intención personal y la disposición para convertir los deseos en acciones que impulsen cambios positivos.