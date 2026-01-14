  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
Viral

Policía denuncia a barista de Starbucks por dibujarle un cerdo en su vaso de café

El hecho provocó la reacción de autoridades, un pronunciamiento oficial del Departamento del Sheriff y una respuesta pública por parte de la empresa

Ene. 14, 2026
Una sucursal de Starbucks en Norwalk, California, quedó en el centro de la polémica tras un incidente
Un policía del condado de Los Ángeles se vio envuelto en una controversia luego de recibir su café en un vaso con el dibujo de un cerdo, hecho que fue considerado ofensivo por el agente, autoridades y representantes sindicales. El incidente ocurrió en una sucursal de Starbucks ubicada en Firestone Boulevard y Pioneer Boulevard, en la ciudad de Norwalk, California.

El Departamento del Sheriff compartió el hecho a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde calificó la acción como ofensiva, inapropiada e inaceptable. En el mensaje, la institución subrayó que este tipo de conductas no serán toleradas contra su personal y recordó que el término utilizado en el dibujo ha sido históricamente empleado como un insulto hacia policías.

El agente afectado fue identificado como Brandon Longoria, quien compartió su experiencia en redes sociales. Señaló que el incidente le resultó desalentador y una falta de respeto, especialmente después de una larga jornada de servicio. Explicó que solo buscaba tomar café, pero terminó sintiéndose incómodo por lo ocurrido.

INTERVENCIÓN DEL SHERIFF Y RESPUESTA DE STARBUCKS

Tras hacerse público el caso, el sheriff Robert Luna escaló la situación y se comunicó con el equipo de seguridad corporativa de Starbucks para solicitar explicaciones. Ante la presión mediática, la empresa confirmó el despido de la empleada involucrada, aunque aclaró que no existió una intención ofensiva directa hacia el agente.

Jaci Anderson, directora de comunicaciones globales de Starbucks, aseguró que el incidente fue inaceptable y que la compañía se disculpó en múltiples ocasiones tanto con el cliente como con líderes del Departamento del Sheriff. Reiteró que todos los clientes deben sentirse bienvenidos en sus establecimientos.

Starbucks explicó que el dibujo correspondía al meme conocido como “John Pork” y que la barista había estado realizando ilustraciones en vasos para animar a sus compañeros de trabajo. Según la empresa, una serie de eventos desafortunados provocó que ese vaso fuera entregado al policía.

Por su parte, Richard Pippin, presidente de la Association for Los Angeles Deputy Sheriffs, expresó su confianza en que se trató de un incidente aislado y que no representa los valores comunitarios con los que se identifica la cadena de cafeterías.

Fernanda Rodríguez
