Joven mujer policía de Tijuana se quita la vida durante su turno

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal confirmó el fallecimiento de una agente de la Policía Municipal de Tijuana ocurrido la tarde del sábado mientras se encontraba en servicio. El hecho, registrado en la zona centro de la ciudad, fue determinado de manera preliminar como suicidio, por lo que autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias.

De acuerdo con la información oficial, la agente Estefani Caro Ledezma, de 23 años de edad, se separó momentáneamente de su grupo operativo para ingresar al sanitario de un establecimiento comercial ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Minutos después, se escuchó una detonación de arma de fuego dentro del lugar.

Personal del comercio acudió de inmediato y localizó a la oficial sin signos vitales. Posteriormente, un compañero solicitó apoyo médico, pero paramédicos confirmaron que la joven ya había fallecido.

AUTORIDADES ACTIVAN PROTOCOLOS INSTITUCIONALES

Al sitio acudió personal de la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo de las diligencias para integrar la carpeta de investigación y esclarecer lo sucedido. Las autoridades señalaron que la causa del fallecimiento se mantiene bajo análisis conforme avanzan las indagatorias.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, instruyó al área administrativa para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la agente, así como al Escuadrón Violeta, con el fin de ofrecer respaldo institucional ante el lamentable suceso.

Estefani Caro Ledezma ingresó a la Policía Municipal el 11 de agosto de 2025 y desde entonces se desempeñaba en labores de vigilancia y protección ciudadana. La corporación destacó su corta pero comprometida trayectoria en el servicio público.

Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer la atención emocional dentro de las corporaciones de seguridad. Las autoridades municipales señalaron que se trabaja en brindar apoyo psicológico tanto a los compañeros de la agente como a sus familiares, reconociendo las exigencias y el impacto emocional que conlleva el trabajo policial.