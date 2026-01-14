VIDEO | Influencer coreana usa jabón Zote para crear figuras de personajes animados

Los jabones mexicanos de lavandería han cruzado fronteras y conquistado las redes sociales gracias a la creatividad de Budaljo, una influencer y artista originaria de Corea del Sur que se ha vuelto viral por esculpir figuras de personajes animados utilizando jabón Zote y otros productos tradicionales de México.

Con más de 165 mil suscriptores en YouTube, Budaljo es conocida por tallar a mano figuras de caricaturas y series animadas. Recientemente, su contenido llamó la atención del público internacional luego de iniciar una colección inspirada en Hora de Aventura, la popular serie de Cartoon Network, utilizando exclusivamente jabones mexicanos.

DE COREA DEL SUR A MÉXICO... A TRAVÉS DEL JABÓN

La artista descubrió los jabones de lavandería mexicanos mientras buscaba nuevos materiales para sus esculturas. Fue entonces cuando decidió experimentar con estos productos, sorprendida por su textura, aroma y variedad de colores, características poco comunes en los jabones que se comercializan en su país.

A partir de ese momento, comenzó a compartir videos donde transforma simples barras de jabón en figuras detalladas de personajes animados, combinando paciencia, técnica y creatividad.

PERSONAJES DE HORA DE AVENTURA HECHOS A MANO

Hasta ahora, Budaljo ha creado varias esculturas inspiradas en Hora de Aventura, todas talladas completamente a mano. Entre los personajes que ha realizado se encuentran:

Dulce Princesa

Jake el perro

Rey Helado

Limón Agrio

BMO

Gunter, el pingüino

Cada figura ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes destacan el nivel de detalle y el cuidado con el que trabaja cada pieza.

LOS JABONES MEXICANOS QUE UTILIZA BUDALJO

Para esta colección, la influencer ha utilizado distintos jabones de lavandería fabricados en México, entre los que destacan:

Jabón Zote rosa

Jabón Zote azul

Jabón Roma amarillo

Jabón Tepeyac amarillo

Budaljo ha explicado que el jabón Zote es uno de sus favoritos debido a su textura suave, que facilita el tallado, además de su aroma característico. Incluso llegó a comparar la calidad del Zote rosa con jabones japoneses y europeos, asegurando que se encuentra al mismo nivel.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el uso de colores intensos, como el azul del jabón Zote, ya que en Corea del Sur los jabones suelen ser blancos o de tonos muy suaves.

ASÍ ES SU PROCESO DE TRABAJO

El método que utiliza Budaljo para crear sus esculturas sigue una secuencia bien definida:

Primero dibuja los perfiles del personaje en las cuatro caras del jabón con marcadores.

Después utiliza distintos cúteres para ir dando forma a la figura.

Aplica pintura acrílica solo en las zonas necesarias.

Aprovecha el color original del jabón para lograr un acabado más cercano al tono del personaje.

Este proceso le permite mantener un estilo limpio y aprovechar al máximo las características del material.

EL VIDEO MÁS POPULAR DE LA SERIE

El contenido más exitoso de esta colección es el video en el que esculpe a Jake el perro utilizando jabón Tepeyac amarillo. Este clip acumula más de 609 mil reproducciones y alrededor de 48 mil likes, convirtiéndose en el más visto de la serie dedicada a Hora de Aventura.

Un detalle que también conquistó a sus seguidores fue la forma en que Budaljo pronunciaba inicialmente "jabón Zote", a lo que llamaba "yabón chúte". Con el tiempo logró decirlo correctamente y tomó el tema con humor, lo que generó aún más simpatía entre su audiencia.

ORGULLO MEXICANO QUE CRUZA EL MUNDO

Entre los cientos de comentarios, muchos en inglés, destacó el mensaje de una usuaria mexicana que resumió el sentir de varios espectadores: dijo que le resultaba especial y emotivo ver un producto tan cotidiano en México ser utilizado y apreciado por alguien que vive al otro lado del mundo.

El fenómeno de Budaljo demuestra cómo objetos comunes, como un jabón de lavandería, pueden adquirir un nuevo significado cultural cuando se combinan con creatividad digital y el alcance global de las plataformas de video.