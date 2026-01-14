Estas son las marcas de autos con más reclamaciones ante Profeco en México

La compra de un automóvil representa una de las decisiones financieras más importantes para las familias mexicanas. Más allá del precio, el diseño o el consumo de combustible, factores como la garantía, el servicio postventa y el cumplimiento en la entrega del vehículo pueden marcar la diferencia entre una buena experiencia y un conflicto que termine en una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
De acuerdo con este registro, los datos abarcan un periodo que va del 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2025, es decir, casi seis años de información que permiten identificar qué marcas de autos concentran más quejas y cuáles son los principales motivos.
ESTAS SON LAS MARCAS DE CARRO CON MÁS RECLAMOS
Según el Buró Comercial de Profeco, estas son las marcas con mayor número de reclamaciones en México durante el periodo analizado:
- General Motors – 1,238 quejas
- Volkswagen – 781
- Kia – 552
- Stellantis (incluye FCA) – 430
- Nissan – 469
- JAC – 348
- Ford – 340
- Hyundai – 268
- MG – 251
- Renault – 231
- Toyota – 223
- Mazda – 218
- Honda – 211
- Suzuki – 193
- Chirey – 179
- Mercedes-Benz – 123
- BMW – 109
- Mitsubishi – 52
- Peugeot – 51
- Motornation – 34
- Subaru – 15
- Tesla – 15
- Volvo – 14
- Great Wall Motors – 13
- BYD – 13
- Jaguar Land Rover México – 7
- Jetour (LDR Solutions) – 7
- Changan – 7
- Geely – 2
¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE RECLAMACIÓN MÁS COMUNES?
Aunque las causas varían según la marca y el tipo de servicio, Profeco identifica que las principales quejas relacionadas con la industria automotriz son:
- Negativa a hacer efectiva la garantía
- Defectos de fabricación
- Deficiencia en la reparación
- No entrega del producto o servicio
- Negativa a la entrega del vehículo o servicio contratado
- Incumplimiento de plazos de entrega
- Negativa a la devolución de depósitos
Para quienes deseen profundizar más, Profeco permite consultar a detalle los motivos específicos de cada reclamación, las zonas del país donde se concentran y cuántos casos llegaron a conciliación entre la empresa y el consumidor. La búsqueda se realiza en el Buró Comercial mediante la razón social, que no siempre coincide con el nombre comercial de la marca.