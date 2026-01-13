VIDEO | Momento exacto en el que mujer de la tercera edad es atacada por jauría de perros

Un impactante video captado por cámaras de seguridad ha mostrado el momento en que una mujer de la tercera edad fue atacada por una jauría de perros en México, generando conmoción y preocupación entre usuarios de redes sociales.

El ataque ocurrió en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, al sur del país, cuando la víctima se encontraba en un espacio público. Según las autoridades locales, aproximadamente 15 perros rodearon y mordieron a la mujer, quien no pudo evitar la agresión.

INTERVENCIÓN INMEDIATA DE VECINOS Y AUTOMOVILISTAS

Tras el ataque, vecinos y un automovilista intervinieron utilizando una escoba y haciendo sonar el claxon para dispersar a los animales y auxiliar a la mujer. Gracias a esta intervención, la víctima logró salir del peligro inmediato, aunque el incidente generó un gran susto tanto para ella como para las personas presentes.

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES

Personal responsable de seguridad y salud pública del ayuntamiento de Cuautla acudió al lugar para realizar la inspección correspondiente. Además, se llevó a cabo una visita con el propietario de los animales involucrados para esclarecer los hechos y garantizar que se tomaran las medidas necesarias.

Como resultado de la investigación, las autoridades determinaron la responsabilidad del dueño de los perros. Se le realizaron observaciones sobre el cuidado, resguardo y control de sus mascotas, y se le informó sobre las posibles consecuencias legales derivadas del ataque.

SEGUIMIENTO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Las autoridades mexicanas locales señalaron que se dará seguimiento al caso conforme a la normatividad vigente para evitar que situaciones similares se repitan. Asimismo, recordaron la importancia de mantener un control adecuado de los animales domésticos para proteger tanto a la población como a las mascotas.

El video ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en espacios públicos y la responsabilidad de los propietarios de animales, así como la necesidad de protocolos claros para atender incidentes de este tipo.