Video de YouTube con duración de 140 años se vuelve viral

Internet vuelve a demostrar su talento para convertir lo extraño en viral. En los últimos días, un video de YouTube ha llamado la atención de millones de usuarios por una razón tan simple como desconcertante: su duración aparenta ser de casi 140 años. La cifra, imposible de ignorar, ha sido suficiente para que el clip supere los 2.3 millones de reproducciones y genere miles de comentarios, aun cuando nadie espera verlo completo.

UN NÚMERO IMPOSIBLE QUE ENCENDIÓ LA CURIOSIDAD

La viralidad del video no se debe a su contenido, sino a lo que muestra la plataforma al primer vistazo. En la miniatura y en la vista del canal aparece un contador que, al traducirse a tiempo real, equivaldría a más de un siglo de reproducción continua. Esa cifra ha sido clave para que miles de usuarios entren solo para comprobar si es real.

La sorpresa aumenta cuando se observa que el video pertenece a un canal poco conocido, con apenas tres videos publicados, pero con más de 137 mil suscriptores y millones de visualizaciones acumuladas.

¿POR QUÉ AL REPRODUCIRLO DURA SOLO HORAS?

La confusión crece al darle play. Una vez que el reproductor carga, la duración cambia de forma drástica y se sitúa alrededor de las 12 horas, con ligeras variaciones de minutos y segundos. Esta diferencia entre lo que se ve en la miniatura y lo que muestra el reproductor es el centro del misterio.

Mientras algunos usuarios hablan del "video más largo de YouTube", otros señalan que la plataforma simplemente está mostrando información contradictoria.

LOS LÍMITES REALES DE YOUTUBE

De acuerdo con las propias políticas de Google, YouTube permite subir videos de hasta 256 GB o un máximo de 12 horas de duración, lo que ocurra primero. Aunque estos límites han cambiado con los años y existen videos antiguos que los superan, una duración de décadas no encaja dentro de las reglas actuales del servicio.

Por eso, el tiempo cercano a las 12 horas que aparece en el reproductor es coherente con lo permitido, mientras que los supuestos 140 años parecen claramente fuera de lugar.

UN CANAL RODEADO DE MISTERIO

El video pertenece al canal identificado como @shinywr. En su perfil, YouTube indica como ubicación Corea del Norte, un detalle que ha despertado aún más especulación. El canal fue creado el 31 de julio de 2023 y no ofrece descripciones ni explicaciones adicionales sobre sus contenidos.

Con solo tres videos, más de 137 mil suscriptores y más de 2.5 millones de visualizaciones, el canal se ha convertido en parte del enigma, ya que no aclara el origen ni el objetivo del clip viral.

¿ERROR TÉCNICO O FALLO DE METADATOS?

La explicación que más fuerza ha tomado es la de un fallo en los metadatos del video. Cada archivo subido a YouTube maneja distintas referencias de tiempo: la del archivo original, la que calcula el sistema tras procesarlo y la que utilizan las diferentes partes de la interfaz.

Si alguna de estas medidas se registra mal o se interpreta de forma incorrecta, pueden aparecer inconsistencias como una duración que apunta a siglos en la vista previa y un tiempo normal al reproducirlo.

LA POSIBLE RELACIÓN CON TRANSMISIONES EN VIVO

Otro punto que añade contexto es el funcionamiento de los directos en YouTube. La plataforma explica que las transmisiones en vivo de menos de 12 horas se archivan automáticamente, mientras que aquellas que superan ese límite pueden presentar errores o no guardarse correctamente.

Aunque no hay confirmación de que este video provenga de un directo fallido, este umbral técnico ayuda a entender por qué la cifra de 12 horas aparece como referencia constante.

UN FENÓMENO QUE SIGUE CRECIENDO

El resultado es un caso que se mueve entre lo que YouTube muestra y lo que realmente sucede en su sistema interno. Un video con una duración imposible, un reproductor que cuenta otra historia y un canal que no ofrece respuestas claras.

Mientras el origen del error sigue sin explicación oficial, el clip continúa sumando reproducciones y ya acumula más de 30 mil comentarios, confirmando que, en internet, a veces basta un número absurdo para captar la atención de millones.