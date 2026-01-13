Consejo de Hombres celebra la victoria de Juan: le ganó al cáncer

"Hoy corroboramos que la enfermedad está controlada, se ha resuelto, y esto me da mucho gusto", dice un médico al inicio de un video compartido por Juan de Dios Fuentes, un joven que se volvió viral en redes sociales tras hacer público su tratamiento contra el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos.

Acto seguido, Juan aparece saliendo del consultorio médico y recibiendo un regalo dentro de una caja azul: una campana, símbolo de que ha terminado la batalla que lo llevó a perder el cabello, pero nunca las ganas de vivir.

Juan de Dios hace sonar la campana con fuerza y luego abraza a su médico. Después, se funde en un emotivo abrazo con quien parece ser su madre.

UNA HISTORIA QUE CONMOVIÓ A MILES EN REDES

Hace unos meses, cuando se popularizó en TikTok el llamado "Consejo de Hombres", un club virtual donde varones se brindan apoyo y consejos, entre miles de videos destacó uno de Juan de Dios. En él, pedía autorización al Consejo para vender su Xbox y así poder cubrir la última parte de su tratamiento médico.

La respuesta de la comunidad superó todas sus expectativas. En cuestión de días se organizó una colecta que le permitió cubrir sus gastos médicos sin tener que desprenderse de su consola de videojuegos.

A partir de ese momento, Juan ganó cientos de amigos virtuales que comenzaron a interesarse por su estado de salud y sus avances. Así, el joven se convirtió en creador de contenido, compartiendo cómo se sentía y, de manera involuntaria, generando conciencia sobre la importancia de un trato digno y solidario hacia los pacientes en tratamiento oncológico.

MEMO OCHOA LE MANDA MENSAJE

La semana pasada, Juan compartió su admiración por el futbolista mexicano Guillermo "Memo" Ochoa y mostró que había utilizado camisetas del portero para asistir a sus últimas cinco quimioterapias.

Una vez más, el Consejo de Hombres hizo lo suyo y viralizó la publicación hasta que Memo Ochoa la vio y le envió un video a Juan de Dios, deseándole lo mejor y prometiendo buscarlo cuando se encuentre en México.

"QUE MI HISTORIA SIRVA DE IMPULSO", DICE JUAN DE DIOS

En el video donde aparece tocando la campana, Juan de Dios se dijo feliz y agradecido con la comunidad virtual de TikTok, donde en apenas unas semanas pasó de 200 a 150 mil seguidores. A todos ellos les agradeció el apoyo económico, moral y las oraciones.

"Después de un año puedo decir que vencimos al sarcoma de Ewing. Si alguien está pasando por esta enfermedad, que tome este video y mi historia como un impulso y una motivación: sí se puede vencer", escribió.

Ahora comienza una etapa de remisión o vigilancia, que consiste en revisiones periódicas para asegurarse de que no exista ninguna recaída.