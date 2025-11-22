El "Consejo de Hombres" rechaza que venda su Xbox y le paga la quimioterapia

En TikTok, en las últimas semanas se ha viralizado una tendencia llamada "Consejo de Hombres", en la que varones publican videos pidiendo autorización a dicho "consejo" para hacer cosas como cambiar su billetera después de años, pedir consejos amorosos u otras decisiones que los comentarios se encargan de aprobar o rechazar.

Entre quienes se han sumado a esta tendencia destaca Juan de Dios Fuentes, un joven originario de Cuichapa, Veracruz, que lucha contra un sarcoma de Ewing en tejidos blandos, un tipo poco común de cáncer. Juan se trata en una clínica privada, por lo que los costos son elevados.

"Solicito al honorable Consejo de Hombres autorización para empeñar mi Xbox y pagar mi última quimioterapia", escribió en un TikTok que acompañó con la foto de su consola y una imagen suya en cama.

SOLICITUD DENEGADA; EMPATÍA EN ACCIÓN

La respuesta del "consejo" fue inesperada. "Solicitud denegada", "mándame mensaje", "el consejo siempre apoya, hermano", fueron algunos de los miles de comentarios que, lejos de aprobar la venta, le ofrecían apoyo económico.

Incluso mujeres participaron diciendo que "hoy toca ayudar al otro equipo", sumándose al juego de géneros para brindar apoyo. Muchos usuarios compartieron capturas de sus transferencias a la cuenta de GoFundMe que Juan tiene vinculada a su perfil de TikTok.

En menos de un día, Juan de Dios reunió más de lo necesario para su quimioterapia. Aunque no se especificó la cantidad exacta, la meta se alcanzó rápidamente gracias a la respuesta del "Consejo", que terminó por negar la autorización para empeñar el Xbox.

UNA OPORTUNIDAD EN MEDIO DEL CAOS DE LAS REDES

"No tengo palabras para agradecer a toda la gente que me apoyó. Este año ha sido muy difícil para mí y mi familia, y gracias a ese video pude juntar lo que me faltaba para pagar lo que espero sea mi última quimioterapia", escribió Juan.

Así, el llamado Consejo de Hombres demostró que el humor, cuando se combina con la empatía, puede convertirse en una solución real en medio del caos que suelen representar las redes sociales.

Para apoyar el tratamiento de Juan se puede entrar al siguiente enlace Recaudación de fondos de Juan de Dios Fuentes Heredia : Ayudame a pagar mi tratamiento oncologico