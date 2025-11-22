Santoral de hoy sábado 22 de noviembre: La Iglesia conmemora a la patrona de la música

Este sábado 22 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora a Santa Cecilia de Roma, una de las mártires más veneradas del cristianismo primitivo y reconocida como patrona de la música, los músicos, los poetas y los ciegos.

Su figura, rodeada de simbolismo y devoción, convierte esta fecha en una jornada especial que en muchos países se celebra con conciertos, festivales y actividades culturales.

SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA

Santa Cecilia nació en Roma, dentro de una familia noble, y desde muy joven dedicó su vida a la oración, las obras de penitencia y el servicio religioso. A pesar de haber sido obligada por sus padres a casarse con un joven pagano llamado Valeriano, la tradición señala que permaneció fiel a un voto de virginidad, logrando que su esposo y otras personas cercanas se convirtieran al cristianismo.

Su fe la llevó a enfrentarse a las autoridades romanas, que ordenaron su ejecución por no renegar de sus creencias. Cecilia sobrevivió a un intento de ser quemada viva y finalmente fue degollada, muriendo tras tres días de agonía. Su valentía la convirtió en ejemplo de lealtad al Evangelio, y su nombre fue inscrito en el Canon de la Misa.

Una frase de los relatos de su martirio asegura que cantó mientras era torturada, motivo por el cual se le representa con instrumentos y se le considera protectora de la música. En 1594, el papa Gregorio XIII la proclamó oficialmente como patrona de los músicos, título que conserva hasta hoy.

OTROS SANTOS CELEBRADOS ESTE 22 DE NOVIEMBRE

El santoral católico es un calendario que recuerda a los santos reconocido por la Iglesia, asignando a cada día del año uno o más nombres. Los fieles suelen honrarlos con oraciones, misas y diversas prácticas devocionales.

Además de Santa Cecilia, el santoral católico recuerda hoy a:

San Ananías

San Apfías

Santa Apia

San Benigno de Milán

San Filemón

San Mauro Mártir

San Miguel de Tver

San Pedro Esqueda Ramírez

San Pragmacio

San Rogerio, monje

Beato Bertrán Francisco

Beato Cristóbal Robinson

El 22 de noviembre se mantiene como una fecha emblemática para las artes, especialmente la música, que encuentra en Santa Cecilia una figura inspiradora para quienes dedican su vida al canto, la composición y el sonido.