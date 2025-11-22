  • 24° C
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 22 de noviembre: así influirán los astros este fin de semana

Las predicciones de la astróloga de hoy se destacan un día de claridad emocional, pequeñas revelaciones y movimientos positivo para los signos

Nov. 22, 2025
Arranca el fin de semana y, como cada sábado, la clarividente y astróloga Mhoni Vidente comparte las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Este sábado 22 de noviembre llega con una dosis de movimiento, claridad emocional y pequeñas revelaciones, de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente.

La astróloga cubana comparte qué energía predomina para cada signo del zodiaco y qué aspectos deberías atender para aprovechar mejor el día.

HORÓSCOPO DE HOY 22 DE NOVIEMBRE

ARIES

La jornada te empuja fuera de la rutina con impulso y ligereza; asuntos que habías dejado a medias se acomodan, creando espacio para el disfrute sin culpa. En lo afectivo, un mensaje inesperado te recuerda que también mereces dejarte llevar.

TAURO

Hoy recibes un respiro que te permite ver con más claridad lo que parecía confuso. Un detalle menor cambia tu perspectiva y abre la posibilidad de planes más agradables. En lo sentimental, un gesto sencillo recupera sonrisas.

GÉMINIS

El día te despierta con ganas de movimiento y de dar vida a ideas. Un encuentro casual o una charla espontánea puede inspirarte a retomar algo que te hacía bien. La comunicación fluye y facilita acuerdos.

CÁNCER

La vibra del sábado te invita a soltar cargas y organizar tu entorno para respirar. La compañía de alguien cercano te reconforta y un gesto tierno te impulsa a disfrutar sin remordimientos.

LEO

Recuperas fuerza y claridad; una decisión postergada encuentra su lugar y te libera para un sábado más tranquilo. Una charla pendiente con alguien cercano termina aportando paz.

VIRGO

El ritmo pide calma y organización para sacar provecho del día. Un imprevisto pequeño puede traer un giro inesperadamente positivo. Tu ojo por el detalle convierte planes sencillos en recuerdos memorables.

LIBRA

Tu equilibrio interno se restablece y te permite decidir con serenidad. Un plan que cambia de última hora resulta más agradable de lo esperado; sueltas un peso y vuelves a respirar.

ESCORPIO

El día trae revelaciones que desbloquean asuntos arrastrados. Tu capacidad de adaptación convierte giros en oportunidades; alguien cercano se muestra más abierto y eso te permite avanzar con firmeza.

SAGITARIO

El ánimo sube y te empuja a hacer algo nuevo: salir, crear, probar. Una buena noticia o un comentario positivo eleva tu energía y destaca tu creatividad.

CAPRICORNIO

Tu disciplina comienza a dar frutos y te regala tiempo para el merecido relax del sábado. Algo que parecía estancado finalmente fluye; además recibes reconocimiento sorpresa.

ACUARIO

Hoy tienes una claridad notable sobre lo que ocurre a tu alrededor, lo que te convierte en mediador ideal para pequeños conflictos. Tus ideas pueden transformar el día en un plan memorable.

PISCIS

Tu intuición está afinada y, con un tono más alegre, te invita a tomar decisiones sin miedo. Podría aparecer una propuesta laboral o económica interesante; evalúala con la mente fresca.

Mhoni Vidente sugiere aprovechar este sábado 22 de noviembre para ordenar lo pendiente, abrirse a pequeñas sorpresas y permitir que la intuición marque el ritmo. Las señales inesperadas y los gestos sencillos serán los detonantes de un fin de semana más ligero y disfrutable.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

