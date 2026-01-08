Usa jerseys de Memo Ochoa en quimios y recibe mensaje del portero

Juan de Dios Fuentes, joven originario de Cuichapa, Veracruz, se ha vuelto tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo video en el que muestra los jerseys que utilizó durante sus últimas quimioterapias, todos inspirados en su gran ídolo: el portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa.

Juan enfrenta un sarcoma de Ewing en tejidos blandos , un tipo poco común de cáncer, y decidió convertir cada sesión de quimioterapia en un mensaje de fortaleza y esperanza.

En el video titulado "Mis outfits para mis últimas 5 quimios", mostró distintas camisetas usadas por Ochoa a lo largo de su carrera, como el jersey que portó en 2007 durante la final del América contra Arsenal en la Copa Sudamericana, así como la playera verde de la Selección Mexicana utilizada en 2021 ante Gale s, entre otras. El joven aclaró que no todas las camisetas eran originales, pero sí llenas de significado.

"Tal vez a muchos les dé risa, pero es que desde muy pequeño mi ídolo es Memo Ochoa y tenía muchas ganas de hacer un video así", escribió Juan, quien además compartió que en los próximos días se someterá a sus estudios finales para confirmar si está libre de cáncer. "Gracias a todos los que me han apoyado en este duro viaje", agregó.

MEMO OCHOA PROMETE BUSCARLO CUANDO ESTÉ EN MÉXICO

La publicación no pasó desapercibida. El grupo conocido como el "Consejo de hombres", que meses atrás se organizó para evitar que Juan vendiera su Xbox con el fin de pagar su tratamiento, volvió a movilizarse etiquetando a Memo Ochoa, Club América y la Selección Mexicana. En menos de 24 horas, el esfuerzo rindió frutos.

El propio Guillermo Ochoa respondió con un mensaje en video que conmovió a miles de usuarios:

"Hola Juan, sé que quizás no sea el mejor momento para ti, sé que has estado luchando muchísimo, pero quería mandarte un saludo, un abrazo y darte muchos ánimos. Vi tu video y el detalle de las playeras. Estoy convencido de que con ese ánimo y esas ganas todo va a salir favorable para ti, y ojalá que cuando me dé una vuelta por México nos podamos conocer", expresó el arquero.

Juan de Dios confesó que no podía creer lo que veía al recibir el mensaje de su ídolo y reiteró su fe en que todo salga bien en sus estudios médicos. "Que me haya enviado un video me deja sin palabras", agradeció, reconociendo también a todas las personas que ayudaron a hacer posible el contacto.