¿Qué es el Project AVA? El asistente holográfico estilo anime que revolucionará la industria

Durante el CES 2026, Razer sorprendió a la industria tecnológica con la presentación de Project AVA, un asistente holográfico con estética inspirada en el anime que busca transformar la forma en la que las personas interactúan con la tecnología. Aunque la marca es conocida por su enfoque en el gaming, este proyecto apunta mucho más allá del entretenimiento.

Project AVA combina inteligencia artificial avanzada, personalización profunda y una presencia física inédita para un asistente digital, con la intención de acompañar al usuario tanto en su vida profesional como en su rutina diaria.

UN ASISTENTE HOLOGRÁFICO CON PERSONALIDAD PROPIA

Uno de los elementos más llamativos de Project AVA es su forma física. Se trata de un holograma animado de 5.5 pulgadas, capaz de mostrar movimientos naturales, expresiones faciales y seguimiento ocular. Los usuarios pueden elegir entre distintos avatares, incluidos personajes originales como Kira o Zane, figuras relacionadas con los eSports o perfiles visuales más neutros.

Además del aspecto visual, el asistente permite ajustar su personalidad, desde estilos más directos y formales hasta otros más cercanos y expresivos, lo que permite adaptar la experiencia según el contexto o el estado de ánimo del usuario.

TECNOLOGÍA QUE APRENDE Y SE ADAPTA AL USUARIO

La base tecnológica de Project AVA incluye un motor de aprendizaje adaptativo, cámara HD, micrófonos de largo alcance y sistemas avanzados de seguimiento ocular. Gracias a esto, el asistente puede interpretar el entorno, reconocer hábitos y aprender de las interacciones para ofrecer respuestas cada vez más precisas.

AVA es capaz de resumir información, analizar hojas de cálculo, traducir conversaciones en tiempo real y apoyar en distintas tareas de productividad, lo que lo convierte en un asistente funcional más allá de lo visual.

PC VISION MODE Y ASISTENCIA EN TIEMPO REAL

Una de las funciones más innovadoras es el llamado PC Vision Mode, que permite al asistente analizar lo que ocurre en la pantalla del usuario y ofrecer ayuda contextual en tiempo real. Esta herramienta resulta útil para organizar agendas, gestionar documentos o apoyar en tareas cotidianas como planear actividades, sugerir cenas o incluso elegir vestuario.

La idea es que AVA no solo responda a comandos, sino que actúe como un acompañante activo en el día a día.

PRODUCTIVIDAD, ORGANIZACIÓN Y APOYO EN VIDEOJUEGOS

En el ámbito laboral, Project AVA se presenta como un aliado para la productividad. Puede sintetizar información, participar en sesiones de lluvia de ideas, recordar preferencias del usuario y ayudar en la organización de actividades personales y profesionales.

En el terreno del gaming, el asistente se convierte en un compañero de juego. Ofrece asesoramiento estratégico en tiempo real, ayuda a resolver puzles, proporciona datos sobre historias y estadísticas, y reacciona emocionalmente a los logros o derrotas del jugador, enriqueciendo la experiencia de juego.

DISPONIBILIDAD Y EL FUTURO DE PROJECT AVA

Razer confirmó que Project AVA estará disponible durante la segunda mitad de 2026, aunque aún no se ha revelado su precio final. Este proyecto marca un nuevo rumbo para la marca, al integrar inteligencia artificial, tecnología holográfica y personalización en una sola plataforma.

En un CES 2026 lleno de propuestas llamativas, Project AVA se posiciona como uno de los desarrollos más ambiciosos, abriendo el debate sobre el futuro de los asistentes digitales y su papel como compañeros tecnológicos en la vida cotidiana.