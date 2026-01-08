Polvo en casas mexicanas es hasta tres veces más tóxico que en Europa, alerta la UNAM

El polvo que se acumula dentro de los hogares mexicanos es más tóxico que el de otros países como Reino Unido y España, revelaron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con los especialistas, esta contaminación representa un riesgo constante para la salud, especialmente para niñas, niños y bebés, por lo que la limpieza frecuente y el buen mantenimiento de las viviendas son clave para reducir los daños.

MÁS PELIGROSO EL POLVO DEL INTERIOR QUE DEL EXTERIOR

Investigadores del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental (LUGA) analizaron muestras de polvo recolectadas en viviendas de 14 entidades del país.

El estudio, liderado por Francisco Bautista Zúñiga y Avtandil Gogichaishvili, mostró concentraciones elevadas de metales pesados como manganeso, níquel, cobre, zinc, antimonio y plomo, incluso mayores dentro de las casas que en el exterior.

Los resultados, publicados en la revista Indoor Air, sorprendieron a los científicos, quienes esperaban niveles más bajos en interiores.

ACTIVIDADES QUE INCREMENTAN EL POLVO EN EL INTERIOR DEL HOGAR

Sin embargo, actividades cotidianas como cocinar con gas, el desgaste de paredes, pintura, muebles y plásticos, así como el ingreso de polvo del exterior, incrementan la contaminación doméstica. Durante la pandemia por COVID-19, el uso intensivo de los hogares agravó este fenómeno.

Bautista Zúñiga explicó que muchos metales pesados están presentes en materiales comunes, un ejemplo son el cadmio y el arsénico se encuentran en barnices para madera, mientras que el antimonio proviene del deterioro de plásticos y puede afectar el sistema endócrino.

Estas sustancias ingresan al cuerpo por vía oral, respiratoria o por contacto con la piel, lo que vuelve más vulnerables a los menores.

MEDIDAS PARA EVITAR ENFERMEDADES

Comparaciones internacionales indican que el polvo de la Ciudad de México es hasta tres veces más contaminante que el de varias ciudades del Reino Unido, lo que llevó a los expertos a calificarlo como "campeón mundial en toxicidad".

Como medidas preventivas, los científicos recomiendan limpiar con mayor énfasis, mantener en buen estado pintura y muebles, lavar cortinas con regularidad, colocar plantas en ventanas y, de ser posible, cambiarse los zapatos al entrar a casa. Estas acciones pueden marcar una diferencia importante en la salud.