Brócoli: la ciencia explica por qué es considerada la verdura más saludable del mundo

El brócoli no solo goza de buena reputación entre nutriólogos y especialistas en salud, sino que cuenta con un respaldo científico sólido que lo posiciona como una de las verduras más completas del planeta.

Este vegetal forma parte de la familia de las crucíferas y fue catalogado como la verdura "más sana del mundo" tras un análisis realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El estudio evaluó el valor nutricional de 41 frutas y verduras, considerando la cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes por porción.

El resultado fue que el brócoli obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos en densidad nutricional. Para dimensionar este dato, el tomate, que encabezó el grupo de frutas bajo el criterio botánico, alcanzó apenas 20.37 puntos, una diferencia que evidencia el alto perfil nutricional del brócoli.

AYUDA A PREVENIR ENFERMEDADES CRÓNICAS

Uno de los factores clave de su liderazgo es su contenido de vitamina K. Una sola taza puede cubrir hasta el 106% de la ingesta diaria recomendada, nutriente esencial para la salud ósea y la correcta coagulación sanguínea.

Además, aporta vitamina C (17% de la dosis diaria), vitamina A (6%), fibra, folato y una amplia variedad de fitoquímicos y antioxidantes, todo con un aporte calórico mínimo de aproximadamente 4 calorías por taza.

Los compuestos bioactivos del brócoli, como los glucosinolatos, han sido ampliamente estudiados por su posible papel en la prevención de enfermedades crónicas.

Además, sus antioxidantes ayudan a reducir el daño celular y contribuyen a la salud visual y al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

LA MEJOR MANERA DE APROVECHAR SUS BENEFICIOS

Para aprovechar sus beneficios, especialistas recomiendan consumir alrededor de una taza de brócoli entre tres y cuatro veces por semana. Las mejores formas de preparación son al vapor o salteado, ya que conservan mejor sus nutrientes. Puede incorporarse en ensaladas, sopas, guarniciones o incluso en sándwiches.

Pero cuidado debido a su alto contenido de vitamina K, las personas que toman anticoagulantes deben moderar su consumo y evitar cambios bruscos.