VIDEO | Trump responde con gesto obsceno a trabajador que lo vinculó con Epstein en planta de Ford

Durante una visita oficial a una planta de ensamblaje de Ford en Michigan este martes 13 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un polémico altercado con un trabajador que lo increpó sobre su amistad con Jeffrey Epstein.

Según videos difundidos en redes sociales y reportados por TMZ, el incidente ocurrió mientras Trump recorría el área de producción. Un obrero le gritó "protector de pedófilos", en referencia a las recientes desclasificaciones de documentos del caso Epstein.

En respuesta, Trump levantó el dedo medio y le dijo "vete al carajo" antes de ser escoltado fuera del lugar por el Servicio Secreto.

FORD PIDE RESPETO EN SUS INSTALACIONES

La Casa Blanca defendió la reacción del mandatario. Steven Cheung, director de comunicaciones, afirmó que "un lunático estaba gritando blasfemias como un loco en un ataque de ira, y el Presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca".

Por su parte, Ford emitió un comunicado recordando que promueve el respeto en sus instalaciones y cuenta con procedimientos internos para manejar conductas inapropiadas.

El altercado se da en medio de la gira de Trump para promover su política de aranceles industriales y coincide con la reciente publicación de nuevos archivos del Departamento de Justicia sobre el caso Jeffrey Epstein, en los que se menciona al expresidente en correos electrónicos, testimonios y referencias a viajes en el avión privado de Epstein.

El Departamento de Justicia aclaró que varios de estos documentos "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

El video del enfrentamiento se viralizó rápidamente y reavivó el debate público sobre el comportamiento de Trump en actos oficiales, así como el impacto político de los documentos recientemente desclasificados sobre su relación con Epstein.