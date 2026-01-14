Infartos en jóvenes cada vez más frecuentes: estas son las causas y las señales para identificarlos a tiempo

Durante años, el infarto fue visto como un problema exclusivo de adultos mayores. Sin embargo, especialistas advierten que cada vez más personas jóvenes lo están padeciendo y que, la atención médica suele llegar tarde, con consecuencias fatales.

Diversos estudios han demostrado que los infartos en mujeres se atienden peor que en hombres y que la tasa de mortalidad es más alta.

Los síntomas suelen ser menos evidentes. En lugar del dolor intenso en el pecho, muchas mujeres presentan fatiga extrema, malestar general, náuseas o sensación de presión difusa. Esto provoca que tanto ellas como el personal de salud no sospechen de inmediato un infarto o lo confunden con un ataque de ansiedad.

El dolor en la mujer no es tan típico, es más larvado, lo cuentan peor. A veces no hay dolor torácico, sino cansancio extremo o falta de aire.

LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE INFARTO EN PERSONAS JÓVENES

Aunque pueda parecer sorprendente, los infartos en menores de 45 años van en aumento. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

· Tabaquismo, incluso en personas que fuman desde edades tempranas

· Consumo de drogas como cocaína o anfetaminas

· Estrés crónico y jornadas laborales prolongadas

· Mala alimentación y obesidad

· Colesterol elevado y triglicéridos altos

· Hipertensión no diagnosticada

· Diabetes, incluso en etapas iniciales

· Sedentarismo

· Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular

En mujeres jóvenes, también influyen factores hormonales, el uso de anticonceptivos combinado con el tabaquismo y complicaciones durante el embarazo, como la preeclampsia.

CÓMO IDENTIFICAR UN INFARTO A TIEMPO

Reconocer las señales tempranas puede salvar la vida. Aunque el dolor en el pecho sigue siendo un síntoma común, no siempre está presente, especialmente en mujeres y jóvenes.

· Presión, ardor o molestia en el pecho que dura más de unos minutos

· Dolor que se irradia al brazo izquierdo, espalda, cuello o mandíbula

· Falta de aire repentino

· Fatiga extrema sin causa aparente

· Mareo o sensación de desmayo

· Náuseas o sudoración fría

Los médicos coinciden en que el principal enemigo frente a un infarto es la demora. Mientras más tiempo pasa sin atención, mayor es el daño al corazón y menor la probabilidad de sobrevivir sin secuelas.