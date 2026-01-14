Santoral de hoy, 14 de enero: San Félix de Nola, protector de los animales perdidos, campesinos y ganaderos

El santoral católico de este miércoles 14 de enero de 2026 está dedicado principalmente a San Félix de Nola, una de las figuras más queridas del cristianismo, reconocido como confesor de la fe y venerado por su profunda vocación de servicio, aunque su muerte no haya ocurrido de forma violenta según la tradición más aceptada.

PATRONAZGO DE SAN FÉLIX DE NOLA

San Félix nació en la ciudad de Nola, en el sur de la actual Italia, durante el siglo III. Provenía de una familia acomodada de origen sirio, pero desde joven decidió entregar su vida a la fe cristiana. Tras la muerte de su padre, repartió su herencia entre los pobres. Cultivó la tierra para subsistir, lo que le valió el reconocimiento de campesinos y ganaderos, quienes lo veneran como protector e intercesor de los animales extraviados, por su vida entregada al servicio, la fe y los prodigios atribuidos a su devoción

Gran parte de la información que se conserva sobre su vida proviene de los escritos de San Paulino de Nola, quien fue obispo de la ciudad décadas más tarde y consideró a Félix como su protector espiritual. A estos relatos se suman las referencias de figuras históricas como San Agustín, Beda el Venerable y Gregorio de Tours, cuyas obras han sido fundamentales para preservar su memoria.

Durante las persecuciones contra los cristianos, San Félix fue encarcelado. La tradición relata que logró escapar de manera milagrosa, liberado de sus cadenas y protegido mientras se ocultaba en una cueva cuya entrada quedó cubierta por una telaraña, lo que evitó que fuera descubierto. Sobrevivió tanto a la persecución ordenada por el emperador Decio como a las disposiciones posteriores de Valeriano contra las comunidades cristianas.

Tras la muerte del obispo Máximo, la comunidad cristiana de Nola quiso nombrar a Félix como su sucesor, pero él rechazó el cargo episcopal. Optó por continuar su labor pastoral como sacerdote, llevando una vida austera y dedicada al trabajo del campo para mantenerse y ayudar a quienes más lo necesitaban.

San Félix falleció un 14 de enero, alrededor del año 260. Algunas versiones señalan que murió de manera natural, mientras que otras sostienen que sufrió el martirio. Fue sepultado en Nola, y con el paso del tiempo su tumba se convirtió en un importante sitio de peregrinación. En la región es venerado como protector del ganado y patrono de los agricultores.

OTROS SANTOS QUE SE CELEBRAN EL 14 DE ENERO

Además de San Félix de Nola, este miércoles la Iglesia católica recuerda a otros santos y beatos, entre ellos:

San Dacio de Milán, San Devasahayam Pillai, San Engelmaro de Baviera, San Eufrasio de Auvernia, San Fermín de Mende, San Fulgencio de Écija, San Glicerio de Antioquía, Santa Macrina la Mayor, los Santos Monjes del Monte Sinaí y Raiti, Santa Ninó de Georgia y San Potito.