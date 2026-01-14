  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Duelos invisibles: qué son y cómo aprender a afrontarlos

Muchas personas sienten que no tienen derecho a sufrir, lo que favorece el aislamiento y el silenciamiento emocional

Ene. 14, 2026
Foto: Bárbara Castrejón| UNAM
Foto: Bárbara Castrejón| UNAM

Cuando pensamos en duelo, casi siempre lo asociamos con la muerte de un ser querido. Sin embargo, existen pérdidas profundas que no siempre son reconocidas ni validadas socialmente.

A estos procesos se les conoce como duelos invisibles o silenciosos, y pueden ser igual o incluso más dolorosos que aquellos acompañados por rituales y apoyo colectivo.

El duelo, explica la doctora Mariana Rodríguez Lugo, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, es una respuesta natural ante una pérdida significativa. Incluye manifestaciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales que varían de persona a persona. El problema surge cuando la pérdida no es considerada "digna" de duelo por la sociedad.

¿CÓMO SE GENERAN LOS DUELOS INVISIBLES?

Los duelos invisibles aparecen tras experiencias como una ruptura amorosa, la muerte de una mascota, un aborto o pérdida gestacional, la migración, la pérdida de la salud, el fin de una amistad, el desempleo o el llamado "nido vacío".

Al no existir rituales ni permisos sociales para expresar el dolor, muchas personas sienten que no tienen derecho a sufrir, lo que favorece el aislamiento y el silenciamiento emocional.

Comentarios como "no es para tanto" o "ya vendrá algo mejor" suelen invalidar el dolor y pueden complicar el proceso. En lugar de elaborarse, el duelo se esconde. Con el tiempo, esto puede derivar en problemas de ansiedad, depresión o una desadaptación significativa en áreas importantes de la vida.

imagen-cuerpo

¿CÓMO TRATAR LOS DUELOS INVISIBLES?

La especialista recomienda empezar por reconocer y validar las propias emociones. Tristeza, enojo, culpa o confusión cumplen una función reguladora y no deben reprimirse. Preguntarse por qué surge cada emoción ayuda a integrarla al proceso de duelo.

Otro factor clave es el apoyo social. Aunque la pérdida no sea visible para todos, compartirla con personas de confianza puede normalizar la experiencia y aliviar la carga emocional. Buscar acompañamiento terapéutico también es una herramienta valiosa.

Toda pérdida es significativa para quien la vive. Reconocer los duelos invisibles es un paso esencial para sanar y seguir adelante sin añadirle más dolor al dolor.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Hombre recibe 800 coincidencias en Tinder pese a admitir tener antecedentes por maltrato a mujeres
Viral

Hombre recibe 800 coincidencias en Tinder pese a admitir tener antecedentes por maltrato a mujeres

Enero 14, 2026

El caso no tardó en generar reacciones encontradas, desde indignación hasta sorpresa, y puso sobre la mesa preguntas profundas sobre estas apps

La Sábana Santa de Turín ahora se puede visitar desde el móvil: así es la experiencia digital
Viral

La Sábana Santa de Turín ahora se puede "visitar" desde el móvil: así es la experiencia digital

Enero 14, 2026

El usuario puede ampliar y observar con detalle elementos clave y está disponible en cuatro idiomas

De mi te vas a acordar: doctora y enfermero pelean en hospital del IMSS
Viral

"De mi te vas a acordar": doctora y enfermero pelean en hospital del IMSS

Enero 14, 2026

La grabación que se ha hecho viral muestra agresión verbal y física entre los trabajadores de la salud en medio de una zona llena de pacientes