Lalo España abandona la gira de "Enrollados" con Adal Ramones: revela las razones

Eduardo "Lalo" España sorprendió a sus seguidores al anunciar que no formará parte del reencuentro de Otro Rollo en la gira Enrollados, proyecto que reuniría nuevamente al elenco conformado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Roxana Castellanos.

La gira tenía programado iniciar el 15 de enero en Mexicali, Baja California.

A través de un video en sus redes sociales, el actor aclaró los motivos de su salida, luego de que circularan versiones sobre presuntas diferencias entre los integrantes o una baja venta de boletos.

ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE NO CONTINÚA

Según España, el año pasado fue contratado por una compañía para participar en la gira, sin embargo, el tour sufrió cambios debido a temas ajenos al elenco. La promotora anunció reprogramaciones y la devolución del dinero a quienes adquirieron boletos.

El actor explicó que su contrato ya está vencido y revisado por su abogado, por lo que, tras las nuevas fechas, le fue imposible mantenerse en el proyecto por compromisos previamente adquiridos.

"Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado, y quiero comunicarles que, por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira", señaló.

España también respondió a comentarios surgidos en redes y aseguró que prefiere hablar de frente."Pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo. Me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente".

Finalmente agradeció el apoyo del público e invitó a verlo en sus presentaciones individuales por la República Mexicana.

Emite @laloespana comunicado sobre su participación en la obra #Enrollados. pic.twitter.com/Z447XXBUjY — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) January 20, 2026

POSPONEN LA GIRA DE "ENROLLADOS"

Días antes, la casa productora del reencuentro emitió un comunicado informando que el proyecto quedaba pospuesto por razones logísticas internas y reconociendo el compromiso del elenco.

"Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco", aclararon. Por ahora no hay nueva fecha oficial para el arranque del reencuentro.