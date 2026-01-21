Preventa ARMY para BTS en México cambia de fecha ¿Cuándo revelará Ticketmaster los precios de los boletos?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A menos de 24 horas de que iniciara la preventa exclusiva para miembros ARMY, Weverse y Big Hit Music anunciaron un cambio de última hora en el calendario de venta de boletos para los conciertos de BTS en México y Madrid, lo que volvió a encender la conversación entre los fans y sumó presión sobre Ticketmaster y las autoridades mexicanas.

A través de un comunicado publicado la mañana del 21 de enero, Big Hit Music informó que la preventa especial ARMY Membership para el "BTS World Tour ´Arirang´" fue modificada, con el objetivo, según señalaron, de evitar afectaciones en las reservaciones y ofrecer disculpas por las molestias ocasionadas.

NUEVAS FECHAS PARA LA PREVENTA DE BOLETOS PARA BTS EN MÉXICO

Para la Ciudad de México, donde BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, las nuevas fechas quedaron de la siguiente manera:

ARMY MEMBERSHIP PREVENTA

Días 1 y 2: Viernes 23 de enero, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m.

Viernes 23 de enero, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. Día 3: Viernes 23 de enero, de 12:00 p.m. a 9:59 p.m.

VENTA GENERAL

Sábado 24 de enero, a las 9:00 a.m., hora del centro de México, a través de Ticketmaster.

Big Hit Music aclaró que la venta general no sufrió modificaciones y se mantiene en la fecha previamente anunciada. Asimismo, los miembros ARMY que realizaron su registro durante el periodo original conservarán automáticamente su selección de ciudad para las funciones adicionales.

Sin embargo, el ajuste de fechas no fue el único tema que generó inconformidad entre los seguidores del grupo surcoreano.

TICKETMASTER PUBLICARÁ PRECIOS TRAS EXHORTO DE PROFECO

A pesar de los múltiples llamados de ARMY y del exhorto público realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México aún no han sido revelados hasta el día de hoy miércoles 21 de enero de 2026.

Profeco solicitó formalmente a Ticketmaster que publique con anticipación la información completa sobre los costos, cargos por servicio y rangos de precios antes del inicio de cualquier preventa, con el fin de garantizar transparencia y evitar prácticas que puedan afectar a los consumidores.

Sin embargo, luego del comunicado de Weverse, Ocesa K-pop anunció que Ticketmaster estará revelando el precio de los boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México a partir del jueves 22 de enero, 24 horas antes de la nueva fecha de la preventa.

Mientras tanto, ARMY se prepara para una jornada intensa este viernes 23 de enero, con la esperanza de que, además de un acceso ordenado, finalmente se revelen los precios completos antes de que comience la carrera por los boletos.