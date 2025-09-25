Carin León rompe récord en preventa y abre nuevas fechas en Sphere de Las Vegas

La música regional mexicana volvió a hacer historia en Estados Unidos. El sonorense Carin León agotó en cuestión de horas los boletos para su serie de conciertos programados en 2026 en Las Vegas, lo que provocó el colapso de Ticketmaster y la apertura de nuevas funciones en uno de los recintos más innovadores del mundo: el Sphere.

Con capacidad para 20 mil asistentes por espectáculo, las entradas de las tres primeras fechas 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 se agotaron durante la madrugada del 24 de septiembre, apenas horas después de iniciada la preventa.

CARIN LEÓN ABRE NUEVAS FECHAS EN SPHERE DE LAS VEGAS

Más de 500 mil personas permanecieron en fila virtual intentando conseguir su acceso para ver al sonorense en la Sphere de las Vegas. El éxito fue tal que Carin León decidió agregar nuevas fechas.

El equipo del intérprete de “El tóxico” anunció tres nuevas presentaciones: 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Sphere de Las Vegas, recinto considerado un referente tecnológico desde su inauguración en 2023.

La preventa exclusiva para estas nuevas funciones inició el 24 de septiembre y finalizará el jueves 25 a las 10:00 p.m., hora del Pacífico. La venta general arrancará el viernes 26 de septiembre al mediodía.

Además, los fans podrán adquirir paquetes VIP de viaje con alojamiento en The Venetian Resort Las Vegas, entradas reservadas y mercancía exclusiva a través de la plataforma oficial carinleon.100xhospitality.com, aunque con disponibilidad limitada.

PRIMER MEXICANO CON RESIDENCIA EN EL SPHERE

Con esta residencia, Carin León se convierte en el primer artista mexicano en encabezar una serie de conciertos en el recinto circular, caracterizado por su despliegue visual y acústico de última generación.

El propio León celebró este logro en redes sociales, destacando el simbolismo que tiene para su carrera y para el regional mexicano presentarse en un escenario de tal magnitud.

Con más de 15 años de trayectoria y colaboraciones con artistas de talla internacional como Maluma, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, Carin León consolida con este hito su ascenso como uno de los máximos representantes de la música mexicana en el mundo.