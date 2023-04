Belinda habla sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal

Belinda , quien había sido pareja de Christian Nodal , cantante y actriz tuvo presentación en Aguascalientes, donde previamente en conferencia de prensa se le cuestionó sobre el embarazo de su ex pareja y no pudo evitar dar un mensaje sobre ello.

Hace apenas una semana cuando la cantante argentina Cazzu, había dado a conocer su embarazo al ofrecer un concierto en Buenos Aires, a la par Nodal en un palenque también confirmó la noticia.

La entrevistada no le quedó más que otra que dar un mensaje externando que un bebé es una bendición, es una alegría y pidió que ya no iba a hablar más del tema.

"Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo", explicó Belinda.

El rumor del embarazo de Cazzu, inició cuando apareció acompañando a Nodal en Premios Lo Nuestro, donde con su ajustado atuendo de color negro, se le hacía notoria su abultado vientre, por lo que periodistas y seguidores luego comentaron de la posibilidad.

Además, en algunas imágenes que se les tomaron juntos, el cantante sonorense había colocado sus manos en su pansa, dando a entender que tenía algo especial en ese lugar.

La cantante Belinda había estado hace menos de una semana con David Andújar y David Insua para el podcast ¡Menudo Cuadro!, donde al aire confesó que había hecho "millones" de error por amor.

Además, dijo vivir enamorada del amor y que le ha pasado que apuesta todo por la persona equivocada, situación que esperaba cambiara, pero eso significaba que ella siempre da el 100% por la persona de la que ella se enamora.