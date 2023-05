Belinda confirma colaboración con Babo y va por canción con Peso Pluma

Recientemente, Belinda saltó a los reflectores cuando durante una entrevista para conocida revista en España, revelara conversaciones secretas con Babo, líder del grupo de rap Cártel de Santa, y se declaró fan de él.

Y de nuevo lo vuelve a hacer, ya que la intérprete de Sapito confirmó que una de sus próximas colaboraciones serán con Babo, de Cártel de Santa, de quien expresó maravillas durante su charla con la revista Glamour.

Con ello, Beli ingresaría al mundo de la colaboración con dos géneros aparentemente opuestos, como el hip-hop y el rap.

"Sólo notas bonitas, con Babo sí hay colaboración, porque es un gran amigo, lo admiro mucho y lo respeto mucho", expuso Belinda durante una conferencia de prensa.

Recientemente, en la entrevista para la revista española, la cantante española de nacionalidad mexicana contó sus conversaciones de madrugada con Babo, con quien dijo haber conectado como creadores con inspiración.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", expuso "África", de Bienvenidos a Edén.

Por otra parte, y ya entrada en materia de colaboraciones artísticas, Belinda dio muestras de querer trabajar una canción con uno de los intérpretes del regional mexicano más sonados del momento, Peso Pluma, quien con su Ella baila sola se ha convertido en un fenómeno de Spotify, plataforma en la que supera los 40 millones de oyentes.

Respecto a su interés por dueto con Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma en el medio) este nació luego de que el cantante de corridos tumbados señalara su interés por colaborar con artistas como Belinda, Chiquis Rivera y Danna Paola.

Por lo que, sin titubeos, la también actriz que se autodenomina la "Patrona de México", respondió con un "Me encantaría".