Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX y firma el show de medio tiempo más visto de todos los tiempos

Bad Bunny no solo debutó como el primer artista latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl; también redefinió la historia del evento deportivo más visto del planeta.

Su presentación en el Super Bowl LX se convirtió oficialmente en el Halftime Show con mayor audiencia jamás registrada, superando marcas que durante décadas parecían inalcanzables.

SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY ES EL MÁS VISTO EN LA HISTORIA

De acuerdo con cifras difundidas inicialmente por la cadena NBC, el show del cantante puertorriqueño fue seguido por 135.4 millones de espectadores. Sin embargo, horas después, la NFL corrigió al alza el dato y confirmó que 142.3 millones de personas vieron la presentación del llamado Conejo Malo, estableciendo así un nuevo récord histórico de audiencia.

NFL Football Operations informó que la medición definitiva incluye tanto la transmisión televisiva tradicional como la audiencia acumulada en plataformas digitales y servicios de streaming, lo que refleja el alcance global del evento.

Con este ajuste, la presentación de Bad Bunny superó el récord que hasta ahora pertenecía a Kendrick Lamar, quien en 2025 había alcanzado 133.5 millones de espectadores.

El dato coloca al show del Super Bowl LX en la cima de los espectáculos de medio tiempo más vistos de la historia, consolidando el crecimiento sostenido de la audiencia del evento a nivel internacional.

SUPERA A LEYENDAS DE LA MÚSICA

El nuevo récord deja atrás presentaciones emblemáticas encabezadas por artistas que marcaron época, como Michael Jackson, Rihanna, Usher, Katy Perry y Lady Gaga. Durante años, estos espectáculos dominaron los rankings de audiencia, pero el fenómeno global que rodea a Bad Bunny impulsó cifras sin precedentes.

Antes del Super Bowl LX, los shows de medio tiempo más vistos eran:

Kendrick Lamar ( 2025 ) – 133.5 millones

( ) – 133.5 millones Michael Jackson (1993) – 133.4 millones

(1993) – 133.4 millones Usher (2024) – 129.3 millones

(2024) – 129.3 millones Rihanna (2023) – 121 millones

(2023) – 121 millones Katy Perry (2015) – 118.5 millones

(2015) – 118.5 millones Lady Gaga (2017) – 117.5 millones

BODA DEL MEDIO TIEMPO FUE REAL

Más allá de los números, la presentación destacó por su carga simbólica y cultural. El escenario recreó elementos de Puerto Rico y escenas cotidianas de la cultura latina, como niños durmiendo en las sillas durante las fiestas familiares. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la celebración de una boda en pleno escenario, la cual, según confirmó el representante del artista, fue completamente real.

Estos elementos inéditos, sumados a la narrativa de identidad y unión, captaron la atención de millones de espectadores en tiempo real y generaron una intensa conversación en redes sociales.

Con 142.3 millones de televidentes, Bad Bunny no solo rompió récords, sino que marcó un antes y un después en el medio tiempo del Super Bowl. Su presentación se consolida como un referente histórico dentro del evento deportivo y confirma el peso del artista puertorriqueño en uno de los escenarios con mayor audiencia a nivel mundial.