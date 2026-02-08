Donald Trump explota contra Bad Bunny y critica su participación en el Medio Tiempo del Super Bowl

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presentación de Bad Bunny en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 no solo acumuló aplausos y comentarios positivos en redes sociales, también desató una fuerte polémica tras las críticas públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario reaccionó este domingo a través de Truth Social, donde calificó el espectáculo encabezado por el cantante puertorriqueño como “absolutamente terrible”, colocándolo entre los peores shows de medio tiempo en la historia del evento.

LA REACCIÓN DE TRUMP TRAS EL SUPER BOWL

Minutos después de que concluyera el espectáculo del Super Bowl LX, Trump arremetió contra Bad Bunny con un mensaje cargado de descalificaciones. Según el presidente, el show fue “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y aseguró que no representa los valores de éxito, creatividad ni excelencia que, a su juicio, debería mostrar el evento deportivo.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, escribió Trump, generando una ola inmediata de reacciones tanto a favor como en contra.

El mandatario también calificó el espectáculo como “una bofetada a nuestro país” y acusó a los medios de comunicación de elogiarlo sin criterio, reiterando su conocido lema político al cerrar su mensaje.

EL MENSAJE DE LA CASA BLANCA DURANTE EL MEDIO TIEMPO

La polémica se intensificó cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó el mensaje “Make America Great Again” justo al inicio del show de Bad Bunny. La publicación no incluyó ningún otro comentario, pero fue interpretada como una señal de respaldo a la postura crítica del presidente.

El lema ha acompañado a Trump desde su campaña presidencial de 2016 y volvió a aparecer en un contexto cultural que ya estaba polarizando opiniones dentro y fuera de Estados Unidos.

FUNCIONARIOS Y EL SHOW ALTERNATIVO CONTRA BAD BUNNY

Otros miembros de la administración Trump también se sumaron a las críticas. Figuras como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicaron que estaban siguiendo un concierto alternativo organizado por la organización conservadora Turning Point USA, el cual fue presentado como una respuesta directa al show de Bad Bunny en el Super Bowl.

Este espectáculo alterno, encabezado por Kid Rock, buscó atraer a un público inconforme con la elección del artista puertorriqueño como figura central del Medio Tiempo.

LAS CRÍTICAS PREVIAS DE TRUMP AL ARTISTA

Las declaraciones no fueron un hecho aislado. El pasado 24 de enero, semanas antes del Super Bowl, Trump ya había adelantado su rechazo a la participación de Bad Bunny y Green Day, anunciando que no asistiría al partido.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, declaró desde el Despacho Oval en una entrevista. Aunque posteriormente matizó su ausencia señalando la lejanía del estadio, dejó claro su desacuerdo con la selección de los artistas.

BAD BUNNY, POLÍTICA Y POSTURA CRÍTICA

El conflicto tiene un trasfondo político. Bad Bunny ha sido un crítico abierto de Trump, especialmente por sus políticas antiinmigrantes. Lo mismo ocurre con Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, quien ha manifestado públicamente su apoyo a manifestaciones contra las redadas del ICE.

En 2025, Bad Bunny denunció en redes sociales operativos migratorios y posteriormente decidió excluir a Estados Unidos de su gira mundial por temor a la presencia de agentes migratorios en sus conciertos.

EL MENSAJE DEL ARTISTA Y SU IDENTIDAD

Nacido en Bayamón y criado en Vega Baja, Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio ha incorporado en su música un fuerte discurso social y político. En su álbum Debí tirar más fotos (2025), el cantante abordó temas como la gentrificación, la identidad cultural y la defensa del territorio puertorriqueño.

Canciones como “Lo que le pasó a Hawaii” reflejan esa postura crítica que, para muchos, explica el choque frontal con figuras como Donald Trump.