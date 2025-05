Así ha cambiado físicamente Bryan Cranston desde la primera temporada de Malcolm | Fotos

Así como hay actores y actrices que irrumpen en la industria cinematográfica como niños prodigio, pero cuyas carreras se diluyen con el tiempo, también existen aquellos cuyo talento permanece durante años en un segundo plano hasta que, llegada la madurez, encuentran por fin la oportunidad de brillar con fuerza.

Casos como el de Morgan Freeman, quien debió esperar su papel en Reportero de la calle 42 para obtener reconocimiento, o el de Judi Dench, que alcanzó fama mundial interpretando a M en GoldenEye, son ejemplos claros de trayectorias que florecen después de los cincuenta. No es que les faltara talento, sino que el momento adecuado tardó en llegar.

Dentro de este grupo destaca también el nombre de Bryan Cranston, un actor cuya carrera ha sido una verdadera transformación, marcada por la perseverancia, la versatilidad y una dedicación inquebrantable al arte de la interpretación.

LOS INICIOS DISCRETOS DE BRYAN CRANSTON

Cranston comenzó su carrera actoral en la década de 1980, desempeñándose en papeles secundarios en televisión y cine. Aunque su rostro no era del todo conocido, aparecía con frecuencia en series como Seinfeld, The X-Files y How I Met Your Mother, donde fue puliendo su oficio con constancia.

Durante años, fue uno de esos actores que parecía estar en todas partes sin que nadie recordara su nombre.

MALCOLM EL DE EN MEDIO

El primer gran giro en su carrera llegó con Malcolm in the Middle. Su papel como Hal, el padre torpe pero entrañable, lo hizo brillar en el terreno de la comedia y le valió tres nominaciones al Emmy.

Aunque este personaje lo catapultó a la fama, su trabajo previo demuestra que Cranston siempre tuvo una inclinación hacia la actuación versátil y camaleónica.

LA TRANSFORMACIÓN DE WALTER WHITE

El punto de inflexión llegó con Breaking Bad. Interpretar a Walter White, el aparentemente inofensivo profesor de química que se convierte en el temido narcotraficante Heisenberg, significó un antes y un después.

Cranston no solo se transformó física y emocionalmente para este papel, sino que entregó una de las actuaciones más memorables de la televisión moderna. Su capacidad para encarnar la evolución del personaje, desde la vulnerabilidad hasta la implacable frialdad, le valió elogios de la crítica y varios premios Emmy consecutivos.

DESPUÉS DEL ÉXITO DE BREAKING BAD

Tras el éxito de Breaking Bad, muchos se preguntaban si sería capaz de desprenderse del peso de un personaje tan icónico. Pero Cranston demostró que su talento no tenía límites. Participó en películas como Trumbo, con la que recibió otra nominación al Oscar, y The Upside, junto a Kevin Hart, mostrando nuevamente su rango actoral. Además, incursionó en la dirección y producción, reafirmando su compromiso con la narrativa en todas sus formas.

Bryan Cranston es hoy un símbolo de que el éxito no siempre llega temprano, pero sí puede llegar en el momento justo. Su historia es un ejemplo de la constancia y el talento que resiste el paso del tiempo y a las segundas oportunidades que transforman carreras enteras.