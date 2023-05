Así despidieron al cantante Carlos Parra

A través de TikTok comenzaron a circular videos de la despedida que familiares y amigos le brindaron al vocalista de la banda Los Parras, Carlos Parra, quien falleció en un trágico accidente ocurrido la mañana del pasado domingo 7 de mayo.

El joven de 26 años de edad logró a ser ampliamente reconocido dentro del género del regional mexicano, destacando gracias al talento que demostró y a que siempre procuraba mantener el contacto e interacción con sus seguidores en redes sociales.

Su prometida Lilian Griego, y sus familiares compartieron detalles del funeral en la cuenta de Instagram de la banda.

Detalles del funeral y sepelio

Desde el miércoles 10 de mayo, a las 4 de la tarde, se iniciaron los servicios funerarios en el Legends Event Center, de Phoenix, Arizona; y concluyeron a la 1 de la madrugada del día siguiente.

Cabe señalar que sus allegados optaron por no realizar un funeral tradicional, sino que prefirieron brindarle una gran "celebración de vida" al joven Carlos Parra.

La misa de cuerpo presente se celebró el jueves 11 de mayo a las 13:30 horas, para después ser sepultado en el Holy Cross Cemetery de Avondale, Arizona.

Durante el funeral su prometida dedicó unas palabras para quien fue el amor de su vida, momento que fue compartido en uno de los videos publicados en TikTok.

"Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo..." "Quisiera que esto no fuera real, pero tuve la fortuna de amar a este niño y ser amada por él..." "Siempre siempre me llenaba de amor, a todos hacía reír, siempre se la pasaba bailando, cantando y ahora no sé que voy a hacer sin él, era mi otra mitad", expresó la influencer Lilian Griego.