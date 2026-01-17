Aleks Syntek reaparece después de meses de ausencia y aclara qué fue lo que le pasó

El cantante mexicano Aleks Syntek reapareció en la escena pública después de meses de ausencia, y habló sobre su ingreso a una clínica de rehabilitación y los problemas de salud que enfrentó.

En una entrevista, Syntek negó haber tenido problemas con drogas o alcohol, y aseguró que su ingreso a la clínica se debió a un colapso físico. "Yo no me drogo, ni tomo, ni nada de eso", afirmó.

El músico también se refirió a los rumores sobre su matrimonio con Karen Coronado, con quien lleva 20 años de casado, y aseguró que está trabajando para recuperar la relación con sus hijos.

DESMIENTE QUE HAYA ESTADO EN REHABILITACIÓN

"Me duele mucho que se haya dicho que estaba en una clínica de rehabilitación por adicciones, porque no es cierto", dijo Syntek. "Estuve en una clínica porque tuve un colapso físico y necesitaba descansar y recuperarme".

Syntek también habló sobre los audios que se le atribuyen, en los que habla sobre un presunto abuso sexual sufrido durante su infancia. "Sí, es cierto, fui víctima de abuso cuando era niño", dijo. "Pero estoy trabajando para superar eso y seguir adelante".

La entrevista de Aleks Syntek ha generado gran interés en la opinión pública, y se espera que el cantante siga hablando sobre su vida personal y profesional en los próximos días.