Claudio Yarto de Caló desmiente a Aleks Syntek por proclamarse precursor del rap en español

El reciente debate sobre los orígenes del rap en México volvió a encenderse luego de que Aleks Syntek asegurara haber sido el pionero del género en el país. Sin embargo, Claudio Yarto, vocalista y líder del grupo Caló, decidió aclarar la historia y poner las cosas en su lugar.

ALEKS SYNTEK ASEGURA HABER INTRODUCIDO EL RAP EN MÉXICO

Durante una entrevista en el programa Jessi en EXA, Aleks Syntek afirmó que fue él quien introdujo el rap en México. Según el cantante, su colaboración con Claudio Yarto dio origen al primer grupo de rap en español de toda Latinoamérica e Hispanoamérica.

"Yo fui el precursor del rap en México con el grupo Caló, el primer grupo en la historia de Latinoamérica e Hispanoamérica, porque ni en España existía el rap en español", dijo Syntek.

Además, destacó otros logros que considera innovadores dentro de su carrera, como la creación de un videojuego interactivo vinculado a su álbum Bienvenido a la vida, la inclusión de disquetes de computadora en sus discos y la realización del primer concierto transmitido por internet en 1997 desde el Teatro Metropólitan.

Syntek también recordó su trabajo como compositor del soundtrack de la película Sexo, pudor y lágrimas, asegurando sentirse satisfecho con sus aportes a la música mexicana, aun si no siempre recibe el reconocimiento que, según él, merece.

CLAUDIO YARTO RESPONDE Y ACLARA EL PAPEL DE SYNTEK

Las declaraciones de Syntek no pasaron desapercibidas. En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Claudio Yarto ofreció su propia versión sobre los orígenes del rap mexicano.

Yarto reconoció el talento de Aleks Syntek como productor, pero aclaró que el mérito de haber creado el primer grupo de rap en México pertenece a Caló. "Después de nosotros salió Control Machete cinco años después", comentó.

Explicó que Syntek tuvo un papel clave en la parte técnica y de producción, aportando elementos como sampleos y baterías, pero que las ideas originales ya existían antes de que él se involucrara. "Yo ya tenía las canciones maqueteadas. Aleks aportó la producción y los recursos técnicos, pero las bases musicales venían de mi trabajo como DJ", señaló.

EL CONTEXTO DEL RAP EN ESPAÑOL ANTES DE CALÓ

Yarto también aprovechó para recordar que el rap en español ya tenía representantes antes de Caló. "No inventamos el hilo negro", dijo, mencionando a artistas como Vico C, Wilfred y la Ganga, e incluso a figuras mexicanas como Emmanuel y Memo Ríos, quienes ya habían experimentado con el rap en algunas de sus canciones.

"La idea de hacer este rap ya existía. Emmanuel hizo rap en La chica de humo y Memo Ríos lo hizo en Aplausos, antes que nosotros", puntualizó.

"SYNTEK FUE EL PRIMER PRODUCTOR DE UN GRUPO RAPERO EN MÉXICO"

Finalmente, Yarto reconoció el trabajo de Syntek, pero precisó cuál fue realmente su papel en la historia del rap mexicano: "Como grupo, Caló sí fue el primero en México. Éramos un híbrido entre DJ, canto, baile y rap. Syntek fue quien produjo nuestros temas, así que su sitio está claro: fue el primer productor de un grupo rapero en México y aportó muchísimo".

Con estas declaraciones, Claudio Yarto pone fin al debate, dejando claro que aunque Aleks Syntek fue una pieza importante en la producción, el verdadero origen del rap mexicano está ligado al trabajo y la visión de Caló.