  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Maluma confirma ser el próximo conductor de los Latin Grammys 2025

El artista colombiano presentará los premios en la ceremonia más importante de la música latina, actuación que además contará con nuevas estrellas

Oct. 29, 2025
Para Maluma, este rol representa un hito en su trayectoria.
Para Maluma, este rol representa un hito en su trayectoria.

Como anfitrión principal en la famosa gala de Las Vegas, el próximo 13 de noviembre Maluma asumirá el reto de debutar como conductor en el evento más importante y reconocido de nuestra música favorita.

La edición número 26, será transmitida en vivo a partir de las 8:00 pm hora Colombia, y será presentada en el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas. Además, la producción podrá ser disfrutada durante 3 horas, mientras reúne a grandes estrellas de la farándula, y por supuesto cumpliendo con una amplia cobertura de multiplataforma.

UN NUEVO LOGRO EN LA CARRERA DEL ARTISTA

Para Maluma, este rol representa un hito en su trayectoria. Aunque anteriormente, ha sido protagonista en la gala como nominado y ganador, inclusive acumula 20 nominaciones a los Latin Grammys y obtuvo el premio a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su disco F.A.M.E. en 2018, nunca había ejercido como presentador de un evento de esta magnitud.

El cantante colombiano afirmó que "jamás ha conducido un espectáculo y empezó por las ligas mayores", lo que resalta la relevancia de su elección para liderar la ceremonia.

"Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la academia, ya tenemos muchos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y siempre vivo agradecido, los quiero un montón y allí nos vemos", dijo el cantante en un reciente post en Instagram donde agradeció por la nueva oportunidad.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
FGR investiga a Christian Nodal: podría enfrentar hasta 8 años de cárcel
Farándula

FGR investiga a Christian Nodal: podría enfrentar hasta 8 años de cárcel

Octubre 29, 2025

El cantante sonorense y sus padres están bajo investigación de la FGR por presunta falsificación de contratos relacionados con sus primeros álbumes

La Rosa de Guadalupe recibe la placa de diamante tras superar los 10 millones de suscriptores en YouTube
Farándula

La Rosa de Guadalupe recibe la placa de diamante tras superar los 10 millones de suscriptores en YouTube

Octubre 28, 2025

Aunque la serie ya rebasa los 23 millones de seguidores en la plataforma, este galardón simboliza un logro importante en su trayectoria

Gael García Bernal es nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco: Necesitamos hacer equipo
Farándula

Gael García Bernal es nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco: "Necesitamos hacer equipo"

Octubre 28, 2025

El actor mexicano fue nombrado Embajador en reconocimiento a su trayectoria y labor con Ambulante