Maluma confirma ser el próximo conductor de los Latin Grammys 2025

Como anfitrión principal en la famosa gala de Las Vegas, el próximo 13 de noviembre Maluma asumirá el reto de debutar como conductor en el evento más importante y reconocido de nuestra música favorita.

La edición número 26, será transmitida en vivo a partir de las 8:00 pm hora Colombia, y será presentada en el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas. Además, la producción podrá ser disfrutada durante 3 horas, mientras reúne a grandes estrellas de la farándula, y por supuesto cumpliendo con una amplia cobertura de multiplataforma.

UN NUEVO LOGRO EN LA CARRERA DEL ARTISTA

Para Maluma, este rol representa un hito en su trayectoria. Aunque anteriormente, ha sido protagonista en la gala como nominado y ganador, inclusive acumula 20 nominaciones a los Latin Grammys y obtuvo el premio a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su disco F.A.M.E. en 2018, nunca había ejercido como presentador de un evento de esta magnitud.

El cantante colombiano afirmó que "jamás ha conducido un espectáculo y empezó por las ligas mayores", lo que resalta la relevancia de su elección para liderar la ceremonia.

"Me siento muy emocionado de esta oportunidad que me está dando la academia, ya tenemos muchos años de historia, afortunadamente tengo mi Grammy y siempre vivo agradecido, los quiero un montón y allí nos vemos", dijo el cantante en un reciente post en Instagram donde agradeció por la nueva oportunidad.