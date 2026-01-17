La Fatshionista explota contra sus seguidores tras su salida de Seis de Copas: "Si he estado tan rota es gracias a ustedes"

La salida de La Fatshionista del podcast Seis de Copas no pasó desapercibida. Lejos de tratarse de una separación silenciosa, el tema detonó una intensa polémica en redes sociales, donde opiniones divididas, críticas y ataques personales se multiplicaron en cuestión de días.

Ante este escenario, la influencer decidió romper el silencio con un extenso video en el que habló sin rodeos sobre las consecuencias emocionales que ha enfrentado.

LA FATSHIONISTA CULPA A LOS INTERNAUTAS SOBRE SU SALUD MENTAL

En su mensaje, Priscila Arias responsabilizó directamente a los usuarios que, desde el anonimato, han participado en dinámicas de hostigamiento.

"Si he estado tan rota es gracias a ustedes", declaró con firmeza, al asegurar que los comentarios violentos y la presión constante han afectado su salud mental, emocional y física.

La creadora de contenido fue enfática al señalar que ser figura pública no significa estar obligada a tolerar agresiones.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la revelación de episodios prolongados de ansiedad, algo que, según explicó, nunca había experimentado en más de una década de carrera digital.

Por primera vez, La Fatshionista se vio obligada a restringir comentarios y mensajes en todas sus plataformas, una medida que deja claro el nivel de desgaste que ha vivido desde su salida del programa.

Lejos de colocarse únicamente como víctima, Arias aprovechó el momento para enviar un mensaje directo sobre la importancia de poner límites. Subrayó que alejarse de personas o proyectos que ya no generan bienestar no debe verse como un fracaso, sino como un acto de valentía.

Una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta tanto a su salida del podcast como a las críticas sobre sus decisiones personales.

¿QUÉ PASÓ CON IVÁN, SU EXPAREJA?

En medio del ruido mediático, la influencer también aclaró la situación con Iván, su entonces novio. Aunque semanas atrás confirmó que se estaban dando un tiempo, aseguró que él ha permanecido a su lado durante los momentos más complicados.

Además, destacó el papel fundamental de su red de apoyo: su familia, amigas, equipo de trabajo y su comunidad digital, a quienes agradeció por no dejarla sola en medio de la polémica.

¿QUIÉN ES LA FATSHIONISTA?

Priscila Arias, más conocida como La Fatshionista, es una influencer, modelo y activista mexicana reconocida por su trabajo en favor del body positive y la inclusión de las tallas grandes dentro de la industria de la moda.

Con más de una década de trayectoria en redes sociales, ha construido una comunidad sólida en plataformas como Instagram y TikTok, donde promueve la aceptación corporal, el amor propio y una visión más diversa de la belleza.

Considerada una de las pioneras del movimiento curvy en México, La Fatshionista ha utilizado su voz para cuestionar los estándares tradicionales de la moda y abrir espacios de representación para cuerpos históricamente excluidos.

Su participación en Seis de Copas la consolidó como una figura cercana y honesta, aunque recientemente explicó que la exigencia del proyecto, sumada a otros compromisos personales, rebasó su estado de salud y la llevó a priorizar su bienestar.