Alejandra Guzmán compuso nueva canción para su hija Frida Sofía

En los últimos años, se ha visto envuelta en escándalos principalmente por la situación con su hija. Ahora la cantante desea reconciliarse y por ello ha compuesto una melodía, como lo hizo cuando se enteró de la noticia que la esperaba.

En un programa de televisión, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre sus próximos proyectos y habló sobre el tema con el que espera acercarse a su hija, explicó que habla de los sentimientos que tiene por ella y por el proceso de pleito que ha enfrentado con ella.

"La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ´En los milagros´, es muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido y es que yo no pierdo la esperanza jamás, soy su madre y eso nadie lo va a cambiar", comentó Alejandra Guzmán.

La cantautoraindicó que se encuentra asistiendo a terapia para sanar todo lo que ha vivido desde que se fracturó la relación con su hija y en la música ha canalizado todos sus sentimientos.

"Son cosas que me he puesto a trabajar tanto con mi terapeuta como conmigo misma y es un paso adelante, lo que quiero es poder sacar de mí todos esos sentimientos".

La pelea entre ellas

La situación difícil entre ellas se suscitó cuando Frida Sofía acusó a su mamá de haberle quitado un novio, además de asegurar que su mamá siempre trataba de relacionarse con sus parejas, así también contó cómo le afectaba ver a su mamá en estados de ebriedad, entre otras conductas.

Todo se complicó cuando arremetió contra su abuelo, Enrique Guzmán tras culparlo de acoso sexual.