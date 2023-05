Aeroesmith se despide de los escenarios

La agrupación de rock Aerosmith anunció su retiro tras 50 años en la industria musical, se despiden de los escenarios con una última gira.

Titulada "Peace Out", la banda reveló que realizará el último tour con el que dirán adiós a los escenarios.

"Creo que ya es hora, es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto ... Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real", explicó Joe Perry.

Aerosmith se formó en la década de los años 70´s, sus temás más escuchados son, "Sweet Emotion", "Walk This Way", "Livin´ on the Edge", entre otras. Los miembros principales

Conformada por Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer.

Esta gira será un reencuentro de Aerosmith, pero el baterista Joey Kramer ha decidido no ser parte del tour, lo suplirá el músico John Douglas, así lo dieron a conocer en una comunicado.

La gira de despedida

Fue en redes sociales donde la banda anunció las fechas de la gira, en la que ha preparado presentar sus más grandes éxitos.

El tour final está conformado por 40 fechas que dará inicio el 2 de septiembre en Philadelphia, Estados Unidos, y terminará el 26 de enero en Montreal, Canadá.

También anunciaron que Aerosmith estará acompañado de la banda The Black Crowes en algunas de sus presentaciones. Los previos varían y ofrecerán paquetes VIP para los fanáticos que los deseen ver de cerca.